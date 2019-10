"Insieme per Padova": via al progetto per il reinserimento lavorativo di disoccupati privi di tutele

La Regione del Veneto ha approvato e finanziato il progetto "Insieme per Padova", presentato dal Comune di Padova per l’avvio di 28 persone a lavori di pubblica utilità. L’azione è realizzata in collaborazione con i partner Irecoop Veneto e Consorzio Veneto Insieme, con il contributo del Fondo straordinario di solidarietà per il lavoro.

Il progetto

Il progetto consentirà di impiegare complessivamente 28 persone (iscritte al Centro per l'impiego di Padova) attraverso un percorso formativo/orientamento e un contratto di lavoro subordinato - per un periodo complessivo di 6 mesi - in vari servizi comunali. Al progetto possono partecipare disoccupati di lunga durata (da più di 12 mesi anche interrotti) e chi è in stato di vulnerabilità, persone con disabilità e svantaggiate, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria, e altri soggetti attualmente presi in carico dai servizi sociali.

Come aderire

La domanda di adesione, scaricabile a questo link, deve essere inoltrata al Comune di Padova con una delle seguenti modalità:

Consegna a mano all’ufficio protocollo generale del Comune di Padova;

Inviata tramite raccomandata postale con A.R. indirizzata a Comune di Padova - ufficio postale Padova Centro - casella postale aperta 35122 Padova;

Inviata tramite posta elettronica certificata, l’interessato potrà inviare dalla propria pec a quella del Comune di Padova (protocollo.generale@pec.comune.padova.it) la domanda e la documentazione in formato pdf e indicando nell’oggetto "PPU 2019 Progetto Insieme per Padova".

Le adesioni devono pervenire entro le ore 12:30 dell'11 novembre

Info

Per informazioni: Consorzio Veneto Insieme, telefono 049 626980, email sviluppo@venetoinsieme.it, orari: lunedì, mercoledì, giovedì dalle 10 alle 13 o Ufficio politiche del lavoro - Comune di Padova,email romitot@comune.padova.it