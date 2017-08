Cadoneghe, selezione pubblica per istruttori amministrativi a tempo determinato

Il Comune di Cadoneghe ha indetto una selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per l’assunzione a tempo determinato di personale istruttore amministrativo (cat. C dell'ordinamento professionale). Possono partecipare alle prove di selezione i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

INFORMAZIONI. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è l'8 settembre. Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane - tel. 049/8881747 oppure inviare una mail agli indirizzi segreteria@cadoneghenet.it e personale@cadoneghenet.it. Il bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Cadoneghe (www.cadoneghenet.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso).