In partenza il Corso per diventare Volontari di Croce Rossa a Due Carrare: il 2 ottobre alle ore 20.45 in via dei Donatori del Sangue 16/C, presso la sede del locale Comitato CRI, si terrà la serata informativa in cui sarà spiegato che cosa fa un Volontario e come si diventa Volontario di Croce Rossa.

Obiettivo del corso

L'obiettivo del corso, aperto a tutti dai 14 anni in su, è quello di formare nuovi Volontari che si andranno ad aggiungere a quelli già in forza al Comitato di Croce Rossa di Due Carrare che già si sta dedicando alle necessità dei 14 comuni (Due Carrare, Battaglia Terme, Pernumia, Cartura, Bovolenta, S. Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano, Conselve, Bagnoli di Sopra, Arre, Candiana, Anguillara Veneta, Agna) che sono di sua competenza. Il Comitato CRI di Due Carrare, costituito solo nel 2016, è stato da subito molto attivo: quest'anno ad esempio è già riuscito a effettuare oltre 700 ore di assistenza sanitaria a manifestazioni ed eventi del territorio e 150 ore di raccolta di viveri e generi alimentari per aiutare più di 80 famiglie in difficoltà. Ha organizzato numerose attività di promozione, attività per i giovani ed un evento di interesse culturale: la Mostra dedicata al centenario della Prima Guerra Mondiale “La Croce Rossa per la Pace”. La serata informativa è gratuita: per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web www.criduecarrare.it, contattare l’Associazione all’indirizzo duecarrare@cri.it o al numero 3312508175 o seguire le pagine social Facebook e Instagram.

