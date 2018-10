Un +40% da sogno: produzione di olio extravergine d'oliva in netta ripresa sui Colli Euganei

Una decisa ripresa dopo la stagione difficile del 2017: per l’olio d’oliva dei Colli Euganei è atteso il balzo in avanti con un 40% di produzione in più.

Dato in controtendenza

Proprio in questi giorni vengono raccolte e lavorate nei frantoi le prime olive e le aspettative sono buone, anche sul fronte della resa grazie alle escursioni termiche e al clima ottimale. Un dato atteso, in controtendenza con l’andamento nazionale che registra un deciso calo nella produzione di olio. È quanto afferma Coldiretti Padova nel commentare le previsioni divulgate dall’Ismea per l’Italia alla Giornata nazionale dell’extravergine italiano al Villaggio contadino al Circo Massimo a Roma, che ha dato inizio alla spremitura delle olive in Italia con migliaia di agricoltori che hanno lasciato le campagne per difendere nella Capitale il prodotto più rappresentativo della dieta mediterranea. Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova, spiega: «I nostri olivicoltori si aspettano una buona annata, di decisa ripresa, senz’altro migliore rispetto a quella dello scorso anno a causa del clima sfavorevole che ha influito negativamente sulla produzione. Quest’anno dovremo tornare ai valori medi per la nostra provincia con una resa che se in questi giorni è del 12% cento a breve dovrebbe alzarsi al 13-14 per cento, viste le buone condizioni climatiche. Purtroppo i produttori devono fare i conti con un’emergenza sanitaria che ha colpito parte degli ulivi, una malattia che ha portato al disseccamento delle piante prima della maturazione. Abbiamo segnalato il problema nei mesi scorsi e i tecnici sono al lavoro per trovare la soluzione. Su fronte qualitativo ci aspettiamo un olio ottimo, con profumi decisi e qualità organolettiche ideali».

“L'olio del cittadino”

Per conoscere e degustare l’olio dei Colli Euganei c’è un appuntamento da non perdere, sabato prossimo, 13 ottobre, con “L’olio del cittadino”, l’iniziativa organizzata da Coldiretti Padova nei frantoi Evo del Borgo, Colli del Poeta e Valnogaredo. Fin dal primo mattino i visitatori che hanno dato la propria adesione potranno cimentarsi nella raccolta delle olive, quindi assistere alla molitura e alla produzione dell’olio, fino alla degustazione finale abbinata a prodotti del territorio. A livello nazionale e mondiale si registra invece un calo di produzione di olio rispettivamente del 38% che scende a 265 milioni di chili e dell’8% per una previsione di poco più di 3 miliardi di chili. E’ necessario recuperare il deficit italiano con il piano che prevede di aumentare nei prossimi 4 anni la superficie coltivata da poco più di un milione di ettari a 1,8 milioni di ettari, anche con l’incremento delle aree irrigue con tecniche innovative di risparmio idrico. Si tratta di potenziare una filiera che coinvolge oltre 400 mila aziende agricole specializzate in Italia e che può contare sul maggior numero di olio extravergine a denominazione in Europa (43 DOP e 4 IGP) con un patrimonio di 250 milioni di piante e 533 varietà di olive, il più vasto tesoro di biodiversità del mondo.