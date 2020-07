Omniaweb entra a far parte del Google Partners International Growth Program

Omniaweb​ Italia Digital Marketing Agency con sede principale nella provincia di Padova farà parte del ​Google Partners International Growth Program. ​Da sempre orientata a favorire lo​ sviluppo sostenibile ​del business dei propri clienti, Omniaweb Italia punta ora ad accompagnarli anche nell'ampliamento delle loro attività ​a livello internazionale​.

Google Partners International Growth Program

Google Partners International Growth Program ​è un programma istituito da Google per aiutare le agenzie e i loro clienti a ​superare le sfide dell'espansione internazionale​. Grazie a consulenze, formazione e strumenti, le agenzie partner dispongono di una visione chiara e completa dei ​mercati internazionali​, essenziale per accompagnare i propri clienti, aziende strutturate per l’export o comunque fortemente intenzionate a esportare, ad espandere ed ​incrementare il proprio business con l’esportazione​.

Membri

I membri del ​Google Partners International Growth Program​ hanno accesso a strumenti di Google fondamentali per avere un quadro preciso sulla situazione del mercato di riferimento, con dati relativi a ​domanda​, ​tendenze​, ​concorrenza​ e ​consumatori​. Grazie ad essi è possibile identificare ​nuove opportunità, valutare il mercato​ e ​superare i principali ostacoli della fase operational e Go-to-Market​,​ ​quali localizzazione, sistemi di pagamento, customer experience, logistica, che sono tra i problemi più grandi che si trovano ad affrontare coloro che decidono di esportare all’estero. «Questo riconoscimento è un altro tassello importante della nostra mission per continuare a far crescere il business dei nostri clienti in una modalità sostenibile. In una prospettiva sempre più omnicanale e globale, l’export è una naturale valvola di sfogo per le aziende.», Victor Vassallo​, ​CEO di Omniaweb Italia

Google

«Siamo felici di poter lavorare al fianco di partner come Omniaweb. In un momento come questo, aiutare l’ecosistema produttivo italiano è fondamentale, soprattutto per supportare le imprese ‘Made in Italy’ a sviluppare le proprie strategie commerciali verso mercati internazionali», ​Alberto Frasarin, Country Director di Google Customer Solutions

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi è Omniaweb Italia

Omniaweb​ Italia è una Digital Marketing Agency, con sede a ​Vigonza ​(Padova), operativa dal ​1998​. Altamente ​orientata alla performance a al risultato​, Omniaweb è ​full service​: dalla realizzazione tecnologica di strumenti digitali siti internet, e-commerce, web application e app native ai servizi di online marketing, advertising e social advertising, SEO, marketing automation ed inbound marketing ad ampio spettro.