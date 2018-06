Tra i nuovi Cavalieri del Lavoro c’è anche un padovano: onorificenza per Pierantonio Riello

La più alta onorificenza per chi ha portato la propria azienda al top non solo in Italia, ma anche nel mondo: il padovano Pierantonio Riello è tra i 25 imprenditori che sono stati nominati Cavalieri del Lavoro.

L’onorificenza

Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica agli imprenditori italiani che si sono distinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti dell’onorificenza sono l’aver operato nel proprio settore in via continuativa e per almeno vent’anni con autonoma responsabilità, e l’aver contribuito in modo rilevante attraverso l’attività d’impresa alla crescita economica, allo sviluppo sociale e all’innovazione. Considerando le nuove nomine, i Cavalieri del Lavoro sono attualmente 617: dal 1901 ad oggi gli insigniti dell’onorificenza “Al Merito del Lavoro” sono stati 2.872. La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, che riunisce tutti gli insigniti, è nata nel 1914 e costituisce uno strumento di presenza dei Cavalieri del Lavoro nella società, promovendo l’impegno sui temi sociali e del mondo della produzione. La Federazione si dedica, in particolare, alla formazione d’eccellenza a livello universitario con il premio “Alfieri del Lavoro” e con il Collegio Universitario “Lamaro Pozzani” in cui ospita gratuitamente studenti selezionati esclusivamente per merito.

La scheda di Pierantonio Riello

Nato nel 1959, è presidente di Riello Elettronica Spa. L’azienda, nata come realtà produttrice di alimentatori per applicazioni informatiche, è oggi leader in Italia e tra i primi cinque operatori a livello mondiale nella produzione di gruppi statici di continuità (Ups). Sotto la sua guida vengono introdotte innovazioni di prodotto e avviate acquisizioni che ne accrescono la competitività sui mercati internazionali. Nel 2000 attraverso la costituzione del Polo della Domotica il gruppo estende la sua presenza nei settori dell’automazione e della sicurezza domestica e industriale. È presente in 80 paesi con un export superiore all’80% e opera attraverso 2 centri di ricerca e 8 stabilimenti produttivi. Occupa 1.000 dipendenti.

Gli altri Cavalieri del Lavoro

Questi gli altri 24 imprenditori a cui è stata conferita l’onorificenza di Cavalieri del Lavoro:

Baldassare Agnelli – 1947 – Bergamo – Industria / Utensileria da cucina

Alberto Barberis Canonico – 1939 – Biella – Industria / Tessile

Vincenzo Cafarelli – 1955 – Napoli – Commercio / Elettronica

Massimo Carrara – 1959 – Pistoia – Industria / Carta e affini

Carla Casini – 1962 – Firenze – Industria / Tappeti e moquette

Luciano Cillario – 1943 – Cuneo – Industria / Grafica

Barbara Cittadini – 1967 – Palermo – Sanità privata / Case di cura

Giuseppe Costa – 1956 – Genova – Servizi / Ricreativi, culturali, didattici

Giancarlo Dallera – 1946 – Brescia – Industria / Componentistica

Ennio De Rigo Piter – 1940 – Belluno – Industria / Occhiali

Gino Del Bon – 1946 – Milano – Industria / Lavorazioni in vetro

Giovanni Fileni – 1940 – Ancona – Industria / Agroalimentare

Mario Filippi Coccetta – 1965 – Perugia – Industria / Tessile

Andrea Illy – 1964 – Trieste – Industria / Caffè

Carlo Francesco Mario Ilotte – 1940 – Torino – Industria / Fusione metalli leggeri

Giovanni Licitra – 1963 – Ragusa – Industria / Semi di carruba

Alessandro Morra – 1949 – Napoli – Commercio / Farmaci

Marco Palmieri – 1965 – Bologna – Industria / Borse, pelletteria, selleria

Francesco Passadore – 1960 – Genova – Credito / Banche

Remo Ruffini– 1961 – Como – Industria / Abbigliamento

Francesco Starace – 1955 – Roma – Industria / Energia

Fabio Storchi – 1948 – Reggio Emilia – Industria / Macchine industriali

Gloria Maria Rosaria Tenuta – 1959 – Cosenza – Industria / Agroalimentare

Alberto Vacchi – 1964 – Bologna – Industria / Macchine automatiche