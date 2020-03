Quarantena sì, ma con i vini dei colli Euganei: arriva la consegna a domicilio

La quarantena si affronta anche con aperitivi in streaming, chiacchiere in videochiamata e qualche patatina. C’è chi si ingegna alla scrivania in casa o in camera, chi nel giardino privato e chi in terrazzo. Un modo per restare in contatto con amici e affetti dove non manca certo un bel cin cin virtuale. A farla da padrone sono i vini, tanto meglio se del territorio un buon doc e docg euganeo. E allora, perché rinunciare alla qualità o perché non scoprire qualche sapore nuovo?

Nel rispetto delle normative, spedizione in tre giorni

Il progetto organizzato dal Consorzio vini colli Euganei in collaborazione con lo staff di ColliEuganei.it ha l’obiettivo di aiutare l’economia locale, in questo momento di difficoltà, sostenendo le attività del settore agricolo e vitivinicolo che si sono organizzate per fornire consegne a domicilio, nel pieno rispetto delle disposizioni ministeriali, in zona con propri mezzi e dotati dei dispositivi di protezione individuale oppure nel resto del territorio con corrieri di spedizione in tre giorni.

Come fare

«Ordinare con “Vini dei Colli Euganei a Domicilio" è facile come mandare un messaggio ad un amico», ci conferma il Consorzio Vini Colli Euganei e l’idea ha un unico obiettivo: rimanere in casa. Un progetto smart, di “cantina agile” ma che si muove su pochi e basilari passaggi che spiego di seguito:

si vede il post della cantina che interessa; si manda un messaggio whatsapp o la si chiama; si richiede il listino e, infine, si ordina. Il risultato? Si riceve a casa le bottiglie pagando in totale sicurezza.

Elenco cantine

Vini Loreggian

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475155362735976

Veronese soc. Agricola

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475163016068544

Vignale di Cecilia

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475168336068012

Barbiero Giovanni az. Agricola

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475171496067696

Ca' del Colle

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475178046067041

Ca' della Vigna

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475180816066764

Tenuta sul Monte

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/photos/a.1406987849552738/2475182432733269/

La Roccia az. vitivinicola

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475185432732969

Cantina MAELI

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475188286066017

Tenuta Gambalonga

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475196566065189

Casa Prospero

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475207832730729

Cantina Colli Euganei

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/photos/a.1406987849552738/2475217846063061/

Giacomo Salmaso az. agricola

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475220442729468

Vini Cristofanon Montegrande

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475223426062503

Tre Archi Vini vulcanici

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475226379395541

Bacco e Arianna Soc. Agr.

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/photos/a.1406987849552738/2475231152728397/

Az. agr. Ambrosi Sergio

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475236542727858

Il Pianzio

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475242559393923

Ca' Lustra - Zanovello

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475245312726981

Az. Agr. Vigna Vecchia

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475248932726619

Cantina La Mincana - Dal Martello

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475262462725266

La Costa

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475295372721975

Monteversa

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/photos/a.1406987849552738/2475298212721691/

La Roccola - Cantina e agriturismo

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475301856054660

Vignalta

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475309372720575

Vigne al Colle

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475313672720145

Cantina Buso dei Briganti

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475319892719523

Villa Sceriman

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475335842717928

Il Filò delle Vigne

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475339572717555

Soc. Agr. Caferro

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475347112716801

Il Mottolo

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/photos/a.1406987849552738/2475390392712473/

Reassi

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475396132711899

Vigna Ròda

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475427579375421

*******************

Frantoi

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Frantoio di Valnogaredo

https://www.facebook.com/vinidoc.euganei/posts/2475373476047498