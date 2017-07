Coldiretti, l'Oscar dell'agricoltura sceglie due padovani per la finalissima nazionale

Sara Migliorini è la pifferaia magica di Vescovana, sulle rive dell’Adige, dove coltiva rose e talenti musicali. Andrea Barbetta, di Sant’Elena ha fatto una start up con il melograno coinvolgendo alcuni colleghi. Ad Anguillara Veneta Luigi e Silvia Girotto sono i nuovi “figli dei fiori” con le loro creme anti età. Padova quest’anno sbanca l’Oscar Green di Coldiretti, il premio che riconosce i nuovi talenti dell’agricoltura.

LA FINALISSIMA. Sui cento partecipanti sono stati premiati in sei, uno per categoria, fra i quali appunto i tre giovani padovani che poi si sono imposti anche nella selezione per la finalissima nazionale. Il Veneto ora affida nelle mani di Andrea Barbetta e Sara Migliorini la sfida per una vittoria nazionale, l’appuntamento è per il prossimo settembre a Roma.

I GIOVANI. “Il futuro del settore primario è in ottime mani se consideriamo la preparazione, l’entusiasmo e l’innovazione portata da questi giovani imprenditori. - afferma Federico Miotto, presidente di Coldiretti Padova - Sono la faccia giovane e brillante e la conferma della vitalità dell’agricoltura e delle potenzialità del nostro territorio con i suoi tanti prodotti e specializzazioni diverse. Questi ragazzi sanno guardare la campagna con occhi nuovi e auguriamo loro tutto il successo che meritano”.

IL SETTORE. “Da un decennio ormai l’Oscar Green - aggiunge il direttore Giovanni Roncalli - offre uno spaccato incoraggiante della nostra giovane agricoltura. Non è un caso che negli ultimi anni sia in continua crescita il numero di neo imprenditori che proseguono l’attività di famiglia oppure hanno intrapreso un percorso tutto nuovo. Ai finalisti le nostre congratulazioni e un grosso in bocca al lupo per il titolo nazionale”.