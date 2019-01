A Padova Poste assicura promuove “I mesi della prevenzione”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Per promuovere la cultura della prevenzione, Poste Assicura - la compagnia assicurativa Ramo Danni del Gruppo Poste Italiane - lancia l’iniziativa “Mesi della prevenzione 2019”: tutti coloro che sottoscriveranno una polizza sanitaria “Posteprotezione Innova Salute Più” dal 7 gennaio al 28 febbraio 2019 potranno usufruire gratuitamente di una prestazione medico-sanitaria specialistica (dalla mammografia all’ecografia tiroidea all’esame della pelle con epiluminescenza digitale).

I residenti in Veneto potranno prenotare le prestazioni presso le 230 strutture convenzionate del network PosteProtezione presenti sul territorio (24 in provincia di Treviso, 75 a Padova, 35 a Venezia, 9 a Belluno: l’elenco è disponibile sul sito www.poste-assicura.it). Per ottenere l’omaggio della prestazione occorre contattare precedentemente il Call Center di Poste Assicura che, una volta verificata la regolarità dei pagamenti, pre-autorizzerà la prestazione medico-specialistica presso la struttura convenzionata indicata dal cliente. Successivamente sarà il cliente stesso a prenotare in autonomia la prestazione presso la struttura convenzionata prescelta.

La polizza sanitaria “Posteprotezione Innova Salute Più”, disponibile in tre differenti formule (Grandi Interventi Chirurgici, Diaria e Rimborso Spese Mediche), offre in ogni caso un check-up gratuito annuale e la possibilità di acquistare a parte anche la copertura per le cure dentarie.