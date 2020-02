«L'inizio di un nuovo approccio»: associazioni e istituzioni unite per "Padova Tutti Convocati"

Innanzitutto l'aspetto "storico": si fatica a ricordare un momento nel quale tutti gli attori istituzionali deputati a decidere le sorti della comunità si siano riuniti per confrontare i loro propositi e prefigurare così la città e la provincia del futuro. Da oggi non c'è più bisogno di scandagliare la memoria perchè quella riunione è avvenuta nella mattinata di mercoledì 12 febbraio nella sede della Camera di Commercio di Padova dove, sotto il titolo "Padova tutti convocati" e per la regia di Confcommercio Ascom Padova che già ad ottobre aveva avuto con i sei stakeholder istituzionali padovani altrettanti "bilaterali", si è svolta la "plenaria" di sintesi che, per dirla col presidente dell'Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin «non è la fine di un percorso, bensì l'inizio di un nuovo approccio per fare di Padova e della sua provincia un potente attrattore di investimenti».

E sulla sua lunghezza d'onda si sono sviluppati gli interventi di Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova; di Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo Economico ed Energia; di Sergio Giordani, sindaco di Padova; di Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova; di Rosario Rizzuto, rettore dell’Università di Padova e di Gilberto Muraro, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Prima di loro però - e questa è stata la novità anche rispetto alle "consultazioni" di ottobre - aveva dato il suo pieno appoggio all'iniziativa anche il vescovo della città del Santo, monsignor Claudio Cipolla che, in apertura di incontro aveva richiamato l'importanza dei valori in campo economico non mancando di sottolineare come Padova, oggi anche capitale del volontariato, sia nelle condizioni ideali per "ricucire" la società nel suo complesso. Agli altri attori è quindi spettato il compito da un lato di riassumere quanto già indicato negli incontri bilaterali e che una sala convegni della Camera di Commercio gremita con importanti presenze da parte di sindaci e amministratori del territorio e di rappresentanti delle associazioni di categoria ha potuto seguire nelle slide a tutto schermo, e dall'altro aggiornare lo stato dell'arte a quattro mesi da quell'appuntamento. Così Santocono ha ricordato l'impegno dell'istituto camerale non mancando di rilevare le preoccupazioni per un possibile taglio governativo ai fondi destinati alla promozione mentre Marcato ha ricordato l'impegno della Regione soprattutto in ambito infrastrutturale non mancando di prospettare un "new deal" per la Bassa Padovana. Il sindaco Giordani ha elencato gli interventi in atto in città mentre dal presidente della Provincia Bui è arrivato un forte richiamo a trasformare l'occasione in un vero trampolino di lancio per azioni concrete. Dal rettore Rizzuto (che ha evidenziato come l'Università sia un fattore di sviluppo ma anche di "disegno" urbanistico) al presidente della Fondazione Muraro (che ha ricordato il ruolo "sussidiario" ma non per questo meno significativo della Fondazione) gli ultimi interventi prima delle conclusioni del presidente Bertin che nel ringraziare la Camera di Commercio per l'ospitalità, l'ha indicata come il consesso ideale per tradurre i proponimenti in un'azione concertata foriera di risultati. Da registrare infine, a conferma che l'iniziativa padovana sta incontrando l'interesse anche sul piano nazionale, la lettera di pieno sostegno inviata dal presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli e letta in apertura di giornata.