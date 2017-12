Padova e l'innovazione: inaugurata in piazza Cavour "Xmas Time - Sharing Innovation"

Il Natale padovano all'insegna dell'innovazione ha aperto i battenti in piazza Cavour. Con il taglio del nastro che ha visto accomunati il presidente della Camera di Commercio, Fernando Zilio, il direttore di Promex, Franco Conzato e l'assessore alle attività produttive del Comune di Padova, Antonio Bressa, si è così dato il via ad un "contenitore di innovazione spinta" costituito, fisicamente, da tutta una serie di casette trasparenti che rimarranno attive fino al prossimo 23, antivigilia di Natale e che va sotto il nome di "Padova Xmas Time - Sharing Innovation".

L'INIZIATIVA



L'iniziativa, coordinata da Promex, l'azienda speciale della Camera di Commercio, è dedicata, come ha ricordato Conzato nel suo breve indirizzo di saluto, a promuovere chi a Padova diffonde innovazione alle imprese. Un evento che rientra nelle attività di promozione territoriale intraprese all'interno del progetto Padova Looking Ahead & Beyond. Con Promex, ad animare 11 giorni di incontri, eventi, workshop all'interno dell'allestimento trasparente allestito in piazza Cavour, ci saranno gli attori che a Padova, a diverso titolo, si occupano di innovazione tra i quali: Infocamere, Unismart, FabLab Network, TedX, Galileo Visionary District, T​alent Garden, SI Servizi Innovativi​ Padova​, World Allergen & Smart Food Export, INAF Istituto Nazionale di Astrofisica, Acrib, Politecnico Calzaturiero, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Appe, Ascom e Confesercenti. E a loro ha fatto riferimento, ringraziandoli, Conzato sottolineando come Padova abbia bisogno di far vedere ciò che effettivamente realizza: E che non è poco. Allo spirito di collaborazione e alla necessità di "fare squadra" ha fatto riferimento l'assessore Bressa che ha rivendicato per Padova il ruolo di città dalla spiccata propensione all'innovazione.

INNOVAZIONE



"L'idea di "Padova Xmas Time - Sharing Innovation" - ha detto Zilio - ha il merito di rappresentare quel mondo dell'impresa che non smette di puntare all'innovazione come elemento fondamentale per regalarsi una prospettiva di sviluppo. In questo senso Padova fa bene a caldeggiare l'idea di diventare "città dell'innovazione" e compito della Camera di Commercio, che nel frattempo ha visto mutare la propria essenza, è quello di sostenere le proprie imprese in questo sforzo importante volto, soprattutto, a fare in modo che i giovani magari completino la loro formazione all'estero ma poi abbiano le opportunità per tornare a lavorare stabilmente nel proprio territorio". Dunque, da adesso e fino a sabato 23, progetti innovativi, curiosità, prototipi, confronti animeranno piazza Cavour in occasione del Natale. Il calendario è fitto fitto di appuntamenti dove spicca, tra gli altri, la presentazione del "cassetto digitale", ovvero tutto quanto può servire all'azienda in termini documentali, superando così la barriera burocratica.