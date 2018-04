Pagamenti alle imprese, Veneto sopra la media: prima Regione in Italia per puntualità

Secondo quanto emerso dallo Studio Pagamenti realizzato da Cribis, società del Gruppo CRIF specializzata nella business information, migliora l’andamento dei pagamenti in Italia a marzo 2018 nei confronti dei fornitori.

Dati





Cribis fotografa uno scenario positivo per le imprese italiane, che mostrano una crescita rispetto all’anno precedente pari all’1,6% (37,2% a marzo 2018 contro 35,6% a marzo 2017) con una conseguente diminuzione delle aziende con ritardo nei pagamenti superiore ai 30 giorni (10,7% a marzo 2018 contro 12% a marzo 2017). Anche se i livelli sono ancora distanti dal 2008, si conferma il trend positivo registrato a dicembre 2017. I principali indicatori dello studio realizzato da Cribis sono, da un lato, la tendenza delle aziende a pagare I propri fornitori entro la data di scadenza e, dall’altro, i dati relativi ai ritardi considerati gravi, in caso di saldo oltre 30 giorni dal termine stabilito. “A fronte di una generale continuità con il trend registrato a dicembre 2017, i dati rilevati dal nostro studio a marzo di quest’anno mostrano un andamento ancor più positivo se confrontati con quelli di marzo dello scorso anno: il numero di aziende puntuali nei pagamenti è in crescita costante (+4,5%), con un importante calo di quelle con ritardi gravi (-10,8%) – ha commentato Marco Preti, Amministratore Delegato di CRIBIS – “L’Italia rimane però un paese in cui si paga con una media di 82 giorni: quasi 3 mesi per incassare una fattura, con punte di 127 giorni nella Sanità o 102 nella costruzione di edifici sono 102”.

I pagamenti in Veneto

“A marzo 2018 il Veneto conferma il trend positivo in materia di puntualità nei pagamenti, attestandosi ancora una volta al primo posto a livello nazionale. Il 47,1% delle aziende venete, infatti, paga regolarmente i propri fornitori, rispetto alla media nazionale del 37,2%. Tutte le province della Regione presentano performance positive, ma ai primi posti troviamo Vicenza, Treviso e Verona”. In particolare, Vicenza registra una percentuale di aziende puntuali nei pagamenti sul totale pari al 51,5%, seguita da Treviso (48,8%) e Verona (48,7%). Buona anche la performance di Belluno, con il 47,1% di imprese regolari. Belluno e Vicenza sono anche le province in cui si verifica il minor numero di ritardi superiori ai 30 giorni, con percentuali tra il 5,3% e il 5,4%. Anche se i risultati provinciali sono tutti ben al di sopra della media nazionale, le imprese di Venezia sono quelle che registrano l’andamento inferiore (39,1%), leggermente in calo rispetto al 2010 (40,5%). Da un confronto con il 2010 emerge un aumento dei pagamenti alla scadenza pari al 16%, a fronte però di un incremento di ritardi gravi del 63,2%. Rispetto a marzo 2017, i dati rilevati continuano a confermare il percorso di miglioramento in atto negli ultimi anni: le imprese puntuali aumentano del 4,9%, mentre diminuiscono del 10,1% quelle con ritardi superiori ai 30 giorni. Guardando ai comparti produttivi, lo scenario regionale mostra alcune caratteristiche distintive rispetto al trend nazionale: al primo posto tra i settori vi è quello delle Costruzioni (con il 54,7% di imprese puntuali), seguito dai servizi finanziari (52,2%) e dal manifatturiero (51,7%). Il settore che performa meno rispetto agli altri è quello del commercio al dettaglio (35%), al di sotto della media nazionale.