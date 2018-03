Pane fresco, le aziende denunciano la mancanza di riferimenti normativi

“Il binomio prezzo / valore del pane e le azioni di marketing per sostenerlo”: questo il tema che è stato affrontato nel corso del seminario gratuito valido per il percorso formativo di aggiornamento professionale previsto dalla legge regionale 2013 e organizzato dai panificatori soci di Ascom Padova nella sede Confcommercio di Piazza Bardella. Dopo l’introduzione di Carlo Quartesan, presidente del gruppo Panificatori, e i saluti del presidente Ascom Patrizio Bertin, si sono alternati i contributi di Roberta Parollo, consulente di marketing e comunicazione, che ha trattato il tema della differenziazione nell’assortimento dei servizi offerti e del come rendere speciale l’esperienza dell’acquisto in negozio e del consumo del prodotto acquistato e di Davide Barollo, dell’Ufficio Marketing Ascom Padova, che ha parlato dell’importanza fondamentale di investire nella comunicazione, andando a trattare temi come la programmazione e la gestione dei media tradizionali e dei social media.

"Una legge per la commercializzazione del pane fresco"

Alla fine del convegno è stato poi presentato dal presidente Quartesan un documento redatto con la collaborazione della Federazione Italiana Panificatori Panificatori-Pasticcieri – l’organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa delle aziende di panificazione artigianali - indirizzato ai candidati al Parlamento delle Repubblica Italiana e contenente un appello alla politica perchè si faccia carico di promuovere nella prossima legislatura l’approvazione urgente di una legge che valorizzi la produzione e commercializzazione del “pane fresco” in Italia. Le oltre 25mila aziende artigianali che quotidianamente svolgono l’attività di panificazione in Italia - circa 250 nel padovano per lo più di carattere familiare – denunciano l’intollerabile assenza di un quadro normativo di riferimento per l’intero comparto che permetta di distinguere con chiarezza il vero pane fresco dai tanti e diversi prodotti che vengono oggi offerti ai consumatori italiani con tale qualifica, pur non avendo del pane fresco né la qualità né le caratteristiche essendo stati prodotti chissà dove e chissà da chi. L’auspicio è che si torni a prestare attenzione alle problematiche delle aziende di panificazione con l’impegno di promuovere e sostenere, fino ad una sua rapida e definitiva approvazione, la proposta di legge per la regolamentazione della produzione e vendita del pane fresco.