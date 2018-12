Apre una panetteria "in rosa" all'Arcella: la conduzione è tutta al femminile

In tempi in cui si piange sulla desertificazione commerciale e sul degrado nei quartieri della città proprio all’Arcella una gestione tutta al femminile tira su una serranda e apre un nuovo punto vendita.

"Forza femminile"

Si tratta della Panetteria Jessica, la cui titolare, Paola Bagordo assieme alla socia Lavinia Vaida ha rilevato la vecchia latteria in viale Arcella, vicino alla scuola Zanella, per aprire una panetteria / gastronomia completamente rinnovata, dedicata alla memoria di sua figlia, scomparsa a soli 12 anni proprio mentre era a scuola alla Zanella. Paola tra l’altro, oltre ad essere nel consiglio dei Panificatori Ascom è anche socia del Gruppo Terziario Donna, che da poco le ha conferito un riconoscimento (per l’VIII edizione del Premio Creatività e Innovazione) con una motivazione che recita “per aver saputo dare un nuovo volto alla rabbia e al dolore trasformandoli in energia vitale e positiva che si traduce nella rivincita della vita e della forza delle donne”. E all’inaugurazione sono volute essere presenti la vicepresidente Ascom Silvia Dell’Uomo che ha portato i saluti dell’associazione e in rappresentanza del Terziario Donna Nadia Salmaso.