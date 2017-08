Arriva il panettone di Ferragosto: 500 grammi della tradizione natalizia e 500 di gelato

A dicembre il suo fu il panettone più buono di Padova. Adesso, che a Natale mancano ancora quattro mesi, la novità di questa settimana di mezza estate è il panettone di Ferragosto. Enrico Mazzari ha scelto un dolce fresco per la settimana estiva per antonomasia.

PANETTONE ESTIVO. Non finisce di sperimentare Enrico Mazzari, terza generazione con la cugina Giulia dell'omonima e pasticceria di via dell'Ippodromo a Mortise Padova. Per pochi giorni (la produzione è limitata) e tranne lunedì, chi vorrà potrà acquistare la rivisitazione estiva nell'unico formato da 500 grammi di uno dei dolci da ricorrenza più famosi d'Italia, per l'appunto il panettone che nella versione agostana di Mazzari si presenta basso, con granella di zucchero ed impasto classico impreziosito da mango, albicocca e limone, il tutto accompagnato da altri 500 grammi di gelato in vaschetta nel quale spicca il gusto allo zenzero.

ABBONDANTE GELATO. "Abbiamo voluto offrire alla nostra affezionata clientela – spiegano Enrico e Giulia - un prodotto che potesse catturare da un lato la curiosità di chi si rivolge alla nostra pasticceria proprio per la sua vocazione alle novità e, dall'altro, per "destagionalizzare" un prodotto, il panettone, che nonostante sia uno dei più apprezzati, finisce per essere confinato in un limitato, seppur intenso, periodo dell'anno".