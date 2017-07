Parchi commerciali, Ascom striglia i sindaci: "Anche a Padova concentrazione elevata"

Gli oneri di urbanizzazione non abbiano la meglio sui piccoli negozi di vicinato, veri e propri servizi sociali per i più deboli. La denuncia di Federconsumo Veneto contro il proliferare dei grandi centri commerciali. A parlare è Marcello Criveller presidente di Federconsumo Veneto.



DATI ALLARMANTI. “Nei giorni scorsi Ascom – spiega Criveller - ha diffuso dati allarmanti sul fenomeno dei nuovi parchi commerciali. A parole i vertigini regionali e provinciali hanno sempre spergiurato che bastava, avendo già oltre 811 mq. di superficie di vendita su 1000 abitanti. Un numero questo già ben oltre la media nazionale , solo nell'area trevigiana, senza contare ciò che succede nell'area metropolitana Venezia/Padova, la cui concentrazione è anche li molto elevata. Nel Trevigiano sono previsti altri 11 mega realtà commerciali per un totale di 222 mila mq. Sui 309.000 esistenti. Una follia”.



DIFESA PICCOLI NEGOZI. E ancora il presidente Criveller. “Ascom striglia i sindaci che al solito paiono "ingolositi" dagli oneri di urbanizzazione che significano cassa e soldi per le amministrazioni. Ma si tratta di una carezza rispetto alla gravità di quanto sta succedendo. Guarda caso è ciò che denunciamo inascoltati da anni. E chiediamo risposte sia alla regione che alle singole province che non sono però ancora arrivate. Stiamo parlando – conclude Criveller – della difesa di piccoli negozi che sono autentici servizi sociali per molte persone, le più deboli, e di azione a sostegno delle piccole realtà che sono l'ultimo baluardo di tanti piccoli paesi di montagna. Non è possibile che prevalga la logica di quattro soldi nelle casse comunali a scapito del sacrifico di chi non può difendersi”.