Autostrade 2018, pedaggi invariati sul Passante: aumenti minimi solo per i camion

Restano invariati anche per il 2018 i pedaggi autostradali per chi viaggia in auto sulle tratte di A4 e A57 gestite da CAV Spa. Leggero aumento invece per alcune classi superiori di veicoli, come ad esempio gli autoarticolati a 5 assi. In anticipo rispetto agli anni scorsi, per via del weekend festivo di San Silvestro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato in serata alle concessionarie autostradali le tariffe da applicare per il nuovo anno. Per quanto riguarda le tratte gestite da CAV Spa il Ministero ha riconosciuto un incremento medio dello 0,32% dei pedaggi, che però, per via degli arrotondamenti, non determinerà aumenti per l’utenza al casello, se non per alcune categorie, come i mezzi pesanti. Inalterate invece le tariffe per chi viaggia in auto.

I COSTI.

Alcuni esempi. La tariffa applicata tra la Barriera di Venezia-Mestre e Padova Est rimarrà di 2,70 euro per le auto, mentre aumenterà di 10 centesimi per gli autoarticolati a 5 assi, passando da 6,60 a 6,70 euro. Per chi invece viaggia da Padova Est a Preganziol, la tariffa applicata alle autovetture resterà di 4,00 euro, per gli autoarticolati a 5 assi passerà invece da 9,60 a 9,70 euro. Invariato invece il pedaggio da Padova est a Spinea sia per auto che per autoarticolati (1,60 e 4,00 euro) e da Padova est a Martellago-Scorzè (2,70 e 6,60 euro). Il Ministero dei Trasporti, infine, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha prorogato per altri 12 mesi (fino al 31/12/2018) le agevolazioni che riguardano i residenti dei comuni di Mirano, Dolo, Mira, Spinea e Pianiga e quelle in vigore tra le stazioni di Mirano-Dolo e Padova est, in scadenza il 31 dicembre di quest’anno. L’entità di queste riduzioni è consultabile sul sito www.cavspa.it, alla sezione “Servizi”. Nella stessa sezione è possibile calcolare il pedaggio tra i caselli intermedi delle singole tratte.