Pegaso Industries: nasce il polo dei macchinari per la plastica che guarda al mondo

Un polo industriale dei macchinari per la lavorazione della plastica che dal Veneto guarda al mondo. È Pegaso Industries la holding per il management coordinato costituita a Padova da cinque aziende che in meno di 25 anni sono riuscite ad affermarsi sul mercato mondiale degli impianti per il trattamento delle materie plastiche. La solidità e la concretezza di Pegaso Industries è già nei numeri: un fatturato consolidato aggregato nel 2018 di 70 milioni di Euro, 400 addetti tra Italia ed estero, 10 milioni di investimenti programmati nel prossimo triennio per lo sviluppo del business e nuove acquisizioni, con l’obiettivo di arrivare ad un fatturato di 100 milioni di Euro.

L'avventura imprenditoriale

Un’avventura imprenditoriale iniziata a Borgoricco in provincia di Padova nel 1994, che riunisce oggi nella nuova holding il brand storico Plastic Systems leader internazionale nei macchinari e sistemi speciali per la lavorazione delle materie plastiche, Pet Solutions specializzata negli impianti beverage packaging, Blauwer per i sistemi di refrigerazione, Steel Systems per la produzione della componentistica in acciaio ed Ergomec, specialisti nello stoccaggio, trasporto pneumatico e dosaggio di granuli e polveri per il settore plastico, chimico e alimentare. La holding Pegaso Industries coordinerà amministrazione generale, sicurezza e marketing strategico oltre alle risorse umane, che vengono seguite e sviluppate con una formazione orizzontale di visione complessiva, garantendo una preparazione specifica e un turnover molto basso. Già nei prossimi mesi verranno inseriti in organico 25 tra ingegneri e tecnici specializzati. La holding gestirà anche le sedi produttive estere a Shanghai in Cina e a San Paolo in Brasile e quelle commerciali in India a Mumbai e negli USA in Ohio.

I soci

Il quartier generale è a Borgoricco, si sviluppa su un’area di 70mila metri quadri dove è attualmente in costruzione il quarto stabilimento. Tre i soci protagonisti di questa crescita esponenziale: Rinaldo Piva, Gianfranco Cattapan e Michele Zanon. La scelta strategica del gruppo, che sul mercato si sta rivelando vincente, è unire approfondite competenze tecniche a grandi doti progettuali per realizzare impianti di nuova generazione e sistemi speciali secondo i criteri di Industria 4.0. «Il gruppo è oggi fra i leader a livello mondiale - spiega il Presidente di Pegaso Industries, Rinaldo Piva -. Fra tutti non solo siamo i più giovani, siamo anche gli unici ad avere una produzione diversificata in grado di servire sia i grossi gruppi industriali sia la media industria di trasformazione». «Realizziamo, oltre a macchine di serie, anche impianti speciali e chiavi in mano, con soluzioni tecnologicamente avanzate e create su misura del cliente - sottolinea il Vicepresidente, Gianfranco Cattapan -. Lavoriamo molto sul risparmio energetico e sul riciclo dei materiali plastici. Lo stesso upgrade delle linee produttive è environmental-friendly, poiché si migliorano prestazioni e consumi».