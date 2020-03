Stop a limiti temporali e blocco invernale: si sblocca il nodo-plateatici in centro storico

«L’incontro tecnico ha prodotto un aggiornamento della bozza di accordo: si va verso uno snellimento importante delle procedure per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico per bar e ristoranti del centro storico». Antonio Bressa, assessore alle attività produttive del Comune di Padova, sorride dopo l'incontro odierno con la Soprintendenza sui plateatici.

Plateatici

Aggiunge Bressa: «In particolare, il Comune potrà tornare autonomamente a rilasciare le concessioni per tutta l’area del centro secondo i criteri condivisi con l’Ente Ministeriale. Solo per le tre piazze centrali e il Prato della Valle o in singoli casi molto particolari le autorizzazioni dovranno continuare a passare per il vaglio diretto della Soprintendenza. Tra i punti affrontati e risolti c’è quello del blocco invernale. Sarà superata la limitazione che, a partire da quest’anno, aveva tolto la possibilità di mettere tavolini e sedie per gli esercizi che hanno il plateatico al centro della piazza, in particolare Piazza dei Signori. In generale non saranno più previsti limiti temporali, quindi anche quelli che impedivano alle occupazioni 24h/24h di restare sul suolo pubblico per 12 mesi. Il lavoro intanto continua e porterà a breve alla definizione di una bozza che potremo sottoporre anche alle Associazioni di Categoria. Stiamo facendo il possibile per arrivare prima possibile a un assetto in grado di dare regole certe agli imprenditori, superare i principali nodi della questione per favorire una presenza positiva di plateatici per la vitalità del centro ma rispettare al tempo stesso il contesto storico architettonico».