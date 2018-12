Pranzo di Natale con 700 imprenditori: un contributo al Veneto colpito dal maltempo

La comunità degli imprenditori di Padova e Treviso si riunisce nel segno di condivisione, partecipazione, solidarietà. Nella nuova dimensione di Assindustria Venetocentro il tradizionale scambio degli auguri nel Gran Galà di Natale unirà per la prima volta a Padova la comunità imprenditoriale delle due province in un momento di festa ma anche di riflessione, impegno e vicinanza al territorio e a chi si trova in situazioni di difficoltà.

L'appuntamento

L’appuntamento con il Galà di Natale, a cui sono attesi oltre 700 imprenditori, è mercoledì 19 dicembre, dalle ore 19.30 negli spazi di PadovaFiere (Padiglione 11 - Via F. Rismondo, Cancello L). Una serata riservata agli imprenditori associati di Padova e Treviso per sottolineare il valore di stare insieme, lo spirito di appartenenza e la consapevolezza del valore sociale dell’impresa e rinsaldare i legami di condivisione e responsabilità verso il territorio attraverso gesti concreti di solidarietà. La cena sarà seguita dal grande concerto dei Summertime Gospel Choir accompagnati da ospiti nazionali e internazionali per un repertorio di brani gospel, lirica, jazz, voci bianche. Alla formazione di 35 coristi dei Summertime si uniranno l’Orchestra d’archi diretta da Fabrizio Castania, il duo jazz bolognese Elena Giardina duo, la cantante Joanne Andrews, la violinista americana Cassandra Sotos, la soprano Silvia Calzavara, i due talenti lanciati da X Factor Aba e il beatboxer Andrea D’Alessio e le creazioni dal vivo di sabbia di Romina Baido. L’evento è organizzato con il contributo di Crédit Agricole.

Raccolta fondi

A rendere la serata di Assindustria Venetocentro un vero momento di condivisione sarà l’attenzione alle realtà che, ogni giorno, operano nel territorio accanto a chi si trova nel bisogno per alleviare le nuove povertà e a chi sta vivendo un momento di particolare disagio a seguito della recente ondata di maltempo. Sarà realizzata una raccolta fondi per poter offrire, tramite la Caritas, il Pranzo di Natale a tutti gli ospiti delle Cucine Popolari di Padova e Treviso insieme ad attrezzature e arredi per migliorare la cura e i servizi alla persona dei senza fissa dimora. Ma anche per testimoniare la vicinanza degli imprenditori di Padova e Treviso alle popolazioni e ai territori del Veneto colpiti dal devastante maltempo di fine ottobre, partecipando attivamente alle opere di ricostruzione nelle forme che si stanno definendo assieme alle autorità istituzionali incaricate. «Come in ogni famiglia, a Natale vogliamo ritrovarci e condividere un momento di festa, lo spirito e l’orgoglio di appartenenza che quest’anno riunisce per la prima volta gli imprenditori di Padova e Treviso, ma anche la responsabilità che sentiamo verso il nostro territorio e le situazioni concrete di bisogno - sottolinea Massimo Finco, presidente di Assindustria Venetocentro -. Vogliamo rendere ancora più continua l’attenzione alle tante situazioni di disagio intorno a noi, come quella dei senza fissa dimora, di cui si fa carico la Caritas, ma anche portare la nostra concreta vicinanza a tutte quelle persone che in Veneto hanno visto le proprie case, aziende, paesi e boschi devastati dall’ondata di maltempo. Impegno, condivisione, responsabilità possono vincere la paura nelle nostre società e ricostruire quella coesione necessaria anche per una crescita più equa, inclusiva e solidale».

Contributo

Un segno di condivisione e di concreta vicinanza alle persone senza fissa dimora, italiani e stranieri in condizioni di disagio o povertà, senza un lavoro, anziani soli e in difficoltà. È il significato del sostegno di Assindustria Venetocentro a due progetti delle Caritas diocesane per le Cucine Popolari di Padova e Treviso. Il primo progetto è “Il Pranzo di Natale alle Cucine Popolari” per offrire a tutti gli ospiti un momento di festa, di partecipazione e di condivisione. Per una persona senza fissa dimora, che vive in strada, la possibilità di avere vestiti puliti è un bisogno elementare, non scontato, che tocca profondamente la dignità della persona. È il significato del secondo progetto “Ero nudo e mi avete vestito” per l’acquisto di una lavatrice a grande capacità, un’asciugatrice e l’arredo di uno spazio con armadietti a disposizione di tutti coloro che si rivolgono alle Cucine Popolari. Sono ancora vive le immagini del nostro territorio duramente colpito dall’ondata di maltempo che si è recentemente abbattuta sul Veneto. Gli imprenditori di Assindustria Venetocentro vogliono testimoniare attraverso la raccolta fondi la propria vicinanza alle popolazioni e ai territori colpiti, partecipando attivamente alle opere di ricostruzione e portando la propria concreta solidarietà nelle forme che si stanno definendo con le autorità istituzionali incaricate.