La carica dei "Maestri d'opera e d'esperienza" e degli "Artigiani benemeriti": l'elenco dei 67 premiati

"Per essersi distinti per la loro professionalità, passione e dedizione al lavoro": 67 artigiani e pensionati, iscritti a Confartigianato e Anap di Padova, sono stati premiati domenica 7 ottobre al Centro Congressi Piroga di Selvazzano Dentro.

I riconoscimenti

A ventotto pensionati è stato consegnato l’attestato di 'Maestri d’opera e d’esperienza', il titolo conferito dall’Associazione nazionale anziani e pensionati, ente che fa riferimento al sistema Confartigianato. Spiega il Cav. Raffaele Zordanazzo, presidente provinciale di Anap: "Il titolo di Maestro d’opera e d’esperienza è stato voluto da Anap, con l’intento di riconoscere il lavoro di tanti imprenditori, ora in pensione, che hanno dedicato la loro vita allo sviluppo di questa regione. Stiamo parlando di persone che hanno saputo costruire, con il lavoro quotidiano, non solo un progetto di impresa, ma un progetto di vita. E questo fatto non è da sottovalutare perché le nostre piccole imprese non hanno unicamente un valore economico, ma hanno anche un grande significato sociale". Trentanove imprenditori hanno ricevuto, invece, il titolo di 'Artigiani benemeriti', voluto da Confartigianato Padova per riconoscere l’intraprendenza e la passione per il lavoro dei propri associati. Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Padova, commenta: "È un onore per Confartigianato Padova avere tanti imprenditori ed imprenditrici che hanno saputo mettersi in gioco, con impegno e sacrificio, anche in momenti non facili, per realizzare un progetto, un’idea d’impresa. Ed è un onore per noi poter riconoscere pubblicamente il valore di queste persone”. Alla manifestazione ha preso parte anche il Presidente nazionale di Anap, Giampaolo Palazzi: "Il motto della nostra associazione, 'L’esperienza non chiude mai bottega', vuole essere un messaggio alle nuove generazioni. L’esperienza non può essere rottamata, è una forza interiore che permette di superare qualsiasi crisi”.

"Maestro d'opera e d'esperienza": i premiati

Hanno ricevuto il titolo di Maestro d’opera e d’esperienza: Giovanni Allegro di Padova, Sergio Babbolin di Teolo, Giuseppe Babolin di Villafranca, Dino Barbiero di Torreglia, Leandro Berto di Ponte S. Nicolò, Antonio Bragagnolo di Cittadella, Giuseppe Caputo di Padova, Guido Capuzzo di Este, Renato Conte di San Martino di Lupari, Giampietro De Casut Agodi di Padova, Bruno Gobbin di Abano Terme, Severino Grigolon di Casalserugo, Renzo Lazzaro di Selvazzano Dentro, Giuseppe Littamè di Ponte S.Nicolò, Bruno Marchiorello di Cittadella, Giancarlo Mazzari di Padova, Marcello Miazzi di Cittadella, Alessandro Minorello di Codevigo, Renzo Rossi di Teolo, Giuseppe Squarcina di Abano Terme, Franco Uliana di Codevigo, Carolina Toniolo di Cittadella, Carlo Trentin di Cittadella, Franco Vicentini di Montagnana, Candido Volpato di Padova, Dino Volpato di Saonara, Luigina Zordanazzo di S. Martino di Lupari, Giovanni Zorzi di Ponte San Nicolò.

"Artigiano benemerito": i premiati

Hanno ricevuto il titolo di Artigiano benemerito: Luigino Alessio di Cittadella, Autofficina Gazzola Snc di Villa del Conte, Bardon Autotrasporti Srl di Montagnana, Giuliano Bergamin di Carmignano di Brenta, Biba Snc di Milco e Martina Galtarossa di Albignasego, Bisson Claudio & Wladimiro Snc di Fontaniva, Borin Dino & figli Snc di Arquà Petrarca, Campesato Guido & C. Snc di Campodoro, Caseificio Morandi Snc di Anguillara Veneta, Franco Cavazzana & C. Sas di Abano Terme, Chiesa Corse Sas di Due Carrare, Daminato Impianti Srl di Galliera Veneta, Edil Rigoni Snc di San Pietro in Gù, Elegance Snc di Paccagnella O. & C. di Abano Terme, E.M.B. di Libero Anteo & C. Snc di Selvazzano Dentro, Eurocoast di Costa Andrea di Camposampiero, Fiocco Scale di Fiocco Maurizio di Este, Foto Gabry di Muraro Gabriella di Albignasego, Gasparin Interni Sas di Padova, Idea Plast Sas di De Agostini Giuseppe di Veggiano, Magie del forno di Piovan Valter di Maserà di Padova, Odino Marcon di San Martino di Lupari, Giorgio Masetto di Villanova di Camposampiero, Sergio Meneghetti di Selvazzano Dentro, Ottorino Mezzaro Srl di Campodoro, New Image Snc di Neri Bruno, Andrea e Barbara di Vigonza, Officina meccanica 2 C di Cagnin Roberto di Piombino Dese, Officina Pastò di Elia Pastò & C Snc di Bagnoli di Sopra, Panificio Lucon Snc di Lucon Stefano & C di Campo San Martino, Pasticceria Paccagnella Snc di Rubano, Alessandro Pezzolo di Abano Terme, R.V.S. Srl di Piazzola sul Brenta, Rizzo Lino Snc di Cittadella, Ruffa Service Sas di Ruffa Massimo & C di Campodarsego, SI. MAR Snc di Martin Silvano & C. di Limena, Tipografia Mandruzzato Srl di Vo, Tipografia Moderna Sas di Carlo Dall’Aglio & c. di Montagnana, Vetreria FE.CA. Srl di Piazzola sul Brenta, Viel Silvano Srl di San Pietro Viminario.