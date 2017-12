Premio Adriano Olivetti, Niuko fa il bis e vince per il secondo anno il premio

Niuko Innovation & Knowledge, la società di formazione delle territoriali di Confindustria Padova e Vicenza, vince per il secondo anno consecutivo il Premio Adriano Olivetti promosso dall’Aif, l’associazione italiana formatori. Un premio che vale doppio: Niuko ha partecipato al Premio 2018 con Ottobre mese della Formazione, il festival giunto quest'anno alla decima edizione e ormai punto di riferimento riconosciuto per imprese, ricercatori, lavoratori e professionisti. Ebbene, il progetto è stato premiato sia nella categoria Comunicazione & Fundraising, sia nella categoria Enti e Agenzie Formative. Nel 2016 un altro progetto targato Niuko, l’Experiential Training BarCamp, era stato consacrato come miglior proposta nell’ambito Enti e Agenzie Formative.

UN GRANDE RISULTATO

«Vincere per il secondo anno consecutivo il Premio Olivetti – sottolinea l'ad di Niuko Marina Pezzoli – è un grande risultato da condividere con tutti i colleghi che progettano e realizzano il Mese della Formazione, che quest'anno è arrivato alla 10.a edizione. Sono orgogliosa che ci venga riconosciuta capacità progettuale e realizzativa per questo progetto che ormai è diventato un appuntamento importante per stimolare riflessioni, fornire idee e nuove chiavi di lettura sul mondo che ci circonda e che ha un impatto sul nostro territorio, le organizzazioni e le persone che le animano».

IL PREMIO

Il Premio Aif Adriano Olivetti, giunto alla terza edizione, ha la finalità di diffondere le buone pratiche riguardanti percorsi innovativi di apprendimento e valorizzazione delle persone e di sviluppo delle organizzazioni di riferimento. Oltre 200 le iscrizioni di questa terza edizione, con 250 progetti, valutati da 150 giurati. Partecipano professionisti, enti di formazione, aziende, pubbliche amministrazioni, gruppi e persone che abbiano ideato e realizzato progetti formativi e di valorizzazione del capitale umano e che si sono contraddistinti per i risultati di apprendimento ed evolutivi ottenuti a livello individuale, di team e organizzativi.

L'ASSOCIAZIONE

L'Associazione Italiana Formatori con questa iniziativa intende riconoscere, far conoscere e premiare chi lavora bene, con passione, migliorando il benessere e la professionalità delle persone e la competitività delle organizzazioni. Niuko Innovation & Knowledge è la società per la formazione delle territoriali di Confindustria di Padova e Vicenza. Rappresenta il più grande polo formativo italiano in ambito confindustriale, con oltre trent’anni di esperienza. Progetta e realizza percorsi di formazione e consulenza per lo sviluppo delle competenze individuali e aziendali, con una particolare specializzazione su formazione esperienziale, sviluppo delle Soft Skills, realizzazione di Academy aziendali, interventi per la riorganizzazione aziendale.