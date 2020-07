«Il luogo di lavoro ideale»: Auxiell è Great Place to Work per il 2020

Auxiell, società di consulenza per la complete lean transformation, è una delle migliori aziende dove lavorare in Italia: la società padovana si è aggiudicata per la prima volta la prestigiosa certificazione conferita da Great Place To Work, società internazionale specializzata nell'analisi del clima aziendale, nel suo miglioramento e nell'employer branding.

Great Place To Work

Quest’anno l’indagine ha coinvolto 60 mila collaboratori di imprese in tutta Italia, intervistati per stilare la classifica in base alle loro risposte. Il sondaggio promosso da Great Place To Work ha misurato il livello di fiducia in azienda attraverso 5 dimensioni: credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione, e Auxiell si è aggiudicata un punteggio molto elevato. Il 97% dei collaboratori della società, infatti, ha dichiarato di essere orgoglioso di dire che lavora per Auxiell, il 94% raccomanderebbe la società alle persone che conosce come un ambiente di lavoro eccellente. Il 100% ha affermato che in Auxiell le persone sono molto responsabilizzate e sono pronte a dare qualcosa di più per portare a termine il lavoro. Il 97% sostiene di essere trattato in modo imparziale indipendentemente dall’età, orientamento sessuale o origine etnica. Gli ingenti investimenti nella nuova sede della società sono apprezzati dalla totalità dei collaboratori che riconoscono come le strutture delle sedi contribuiscano a creare un buon ambiente lavorativo. Il 91% dà un significato particolare al proprio lavoro e non lo considera «un lavoro come un altro». Complessivamente, il 91% dei collaboratori ritiene che l’azienda sia «un eccellente ambiente di lavoro», definendola una realtà dove c’è massima credibilità e coesione.

Attività annuali

Credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione sono gli stessi valori aziendali che Auxiell ha fatto propri attraverso una serie di attività destinate a migliorare l’ambiente lavorativo. L’organizzazione annuale della “Giornata di Well Being Aziendale”, per esempio, è l’occasione in cui tutti i collaboratori condividono un’esperienza insieme, come una giornata in barca a vela nella laguna di Venezia, oppure un corso di guida sicura nel circuito di Misano. Il successo individuale e di gruppo è celebrato da parte di tutti i collaboratori con “Wine for Why”, l’iniziativa in cui si brinda al raggiungimento di importanti traguardi con un vino che ha un significato particolare per chi viene festeggiato. Per valutare le percezioni dei collaboratori, per evidenziare e poter migliorare eventuali punti critici personali ed eventualmente diffusi nel gruppo, ogni anno viene compilato il questionario “X 360”. Inoltre Auxiell organizza 4 update aziendali all’anno con temi sempre diversi e attuali. Sono giornate utilizzate per condividere contenuti di interesse per il team, ospitare persone di rilievo (in linea con l’argomento trattato) e anche per ritrovarsi, dato che i consulenti sono spesso dai clienti e hanno poche occasioni per vedersi tutti insieme. La società offre diversi corsi di formazione ai propri collaboratori, per esempio, corsi di project management, corsi per migliorare l’abilità di parlare in pubblico (“Public Speaking”) e formare persone (“Train the Trainer”). Inoltre, da quest’anno tutti i dipendenti hanno una polizza sanitaria. auxiell offre ai propri manager la possibilità di fare coaching individuale, e ogni risorsa ha un proprio mentor che lo supporta nel percorso di crescita.

Il commento

Riccardo Pavanato, Ceo Auxiell, dichiara: «Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento perché premia i nostri sforzi nel mettere al centro le persone, le loro necessità e il loro equilibrio. Facciamo in modo che i nostri collaboratori siano in assoluta sintonia con la cultura aziendale, che riescano a sviluppare tra loro relazioni genuine e che siano orgogliosi di lavorare per noi. Come management siamo costantemente impegnati a guidare la società attraverso l’esempio, che è la nostra filosofia aziendale»

Auxiell

Fondata nel 2005, Auxiell è una società di consulenza con sede a Padova specializzata nella Complete Lean Transformation, ovvero nel supportare le aziende nell’incrementare le proprie performance e la redditività, eliminando gli sprechi in tutti i processi attraverso il lean system.

Nata dall’esperienza maturata in Unox, società leader nei forni professionali che ha attuato tra i primi la trasformazione del sistema produttivo, auxiell oggi è attiva nei più svariati settori industriali italiani ed esteri (automotive, climatizzazione, elettronica, macchine per l'agricoltura, elettrodomestici, legno, ascensoristica e molti altri), nei servizi, ma anche nella pubblica amministrazione e nella sanità. Conta più di 30 consulenti, ha al suo attivo centinaia di clienti e opera in Italia, Messico (dove ha una propria filiale), USA, Brasile, Cina, Romania e altri Paesi dell’UE. Nel corso degli ultimi anni auxiell si è contraddistinta non solo come punto di riferimento per la lean transformation di processi operativi, di vendita e sviluppo, ma anche come vera eccellenza nelle tematiche relative agli ambiti strategy deployment (hoshin kanri) e lean accounting, affiancando all’attività consulenziale quella co-editoriale (co-pubblicando in italiano testi di riferimento nel panorama internazionale quali ad esempio “Hoshin kanri for the lean enterprise” di Thomas Jackson e “The lean CFO” di Nick Katko) e avviando collaborazioni con i massimi esperti mondiali sulle tematiche in questione - tra cui i già citati autori Jackson e Katko, che affiancano auxiell in attività di formazione (numerosi sono i workshop organizzati) e di consulenza.