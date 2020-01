Presidio dei lavoratori Agrex in Regione: promesso il pagamento della prima mensilità arretrata

Nella mattinata di lunedì 13 gennaio tutti i 40 dipendenti della Agrex di Villafranca Padovana erano presenti in presidio a Venezia, dove si è tenuto, presso l’unità di crisi della Direzione Lavoro della Regione Veneto, un tavolo di confronto richiesto dalla Fiom Cgil di Padova per poter finalmente chiarire la situazione generale in cui versa l’azienda.

L'incontro

L’incontro è durato un’ora e mezza durante il quale la proprietà, rappresentata da Fernando Zaramella, ha assicurato alla Rsu, alla Fiom Cgil e ai tecnici della Regione che la prima mensilità mancante, quella di novembre, sarà saldata entro la giornata di oggi. In ogni caso è stato fissato per mercoledì 15 gennaio, sempre a Venezia, un nuovo incontro presso l’unità di crisi della Direzione Lavoro della Regione per parlare del futuro dell’azienda, incontro in cui sarà anche verificato l’effettivo pagamento degli stipendi di novembre 2019. Ad oggi i lavoratori e le lavoratrici sono ancora in attesa dello stipendio di novembre e della tredicesima, per i quali è già stato richiesto l’intervento del Tribunale, mentre la scadenza per l’accredito dei compensi per dicembre scadrà proprio mercoledì 15. Loris Scarpa, segretario generale della Fiom di Padova esprime la propria perplessità sull’operazione proposta: «Sono abbastanza scettico che la promessa di pagamento verrà rispettata. La soluzione di questa vertenza non può che passare attraverso un cambio radicale di comportamento e di azioni industriali da parte della proprietà».