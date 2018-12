Con particolare attenzione all'ambiente: boom per il progetto "Energia agricola a km zero"

Aumenta nella nostra provincia il numero di aziende agricole che hanno scelto il Progetto “Energia Agricola a km 0” per una soluzione integrata di tutte le attività legale ad una corretta gestione energetica dei propri impianti fotovoltaici: sono più di 60 le aziende agricole incontrate in occasione dei sei appuntamenti organizzati negli uffici di zona di Coldiretti Padova.

Boom nella Bassa

La maggior parte delle imprese che hanno intrapreso la strada di produzione di energia pulita con l’installazione di un impianto fotovoltaico sono concentrate nella Bassa Padovana, in particolare tra Este e Montagnana, per la presenza di allevamenti avicoli, cantine ed edifici adibiti a depositi e magazzini. L’installazione dell’impianto è avvenuta, in parecchi casi, alla contestuale bonifica in tutta sicurezza della copertura in amianto, risolvendo così un problema ambientale. Sono questi i primi numeri del progetto “Energia Agricola a km 0”, grazie al quale Coldiretti Padova ha iniziato a sostenere gli associati nella gestione della propria filiera: dalle pratiche amministrative alla manutenzione ed efficientamento degli impianti fotovoltaici, passando per la corretta valorizzazione della produzione di energia pulita, fino all’ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico. La collaborazione fra Coldiretti Veneto e ForGreen, operatore energetico 100% rinnovabile e sviluppatore di modelli di sostenibilità energetica rivolti ad imprese e persone, nasce dalla volontà di fornire alle aziende agricole un servizio completo che le aiuti a vivere al meglio l’esperienza di produttori di energia e che permetta ai consumatori di beneficiare di una filiera energetica 100% rinnovabile, tracciata e a “km 0”. L’obiettivo ultimo del progetto è creare una vera e propria filiera energetica a km 0 che permetterà di consumare l’energia rinnovabile prodotta dalle aziende agricole produttrici di energia. Potenzialmente Coldiretti Veneto può arrivare a rappresentare la prima comunità energetica 100% green nella nostra regione.