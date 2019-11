All'ombra del Santo la creatività dei bambini è fashion: nasce “Uffa - An original joke”

L’espressione artistica dei bambini diventa fonte di ispirazione per le aziende del fashion e del design del territorio. E produce un beneficio condiviso tra imprese e società, generando innovazione sociale: tutto questo è “Uffa - An original joke”, ideato da Dino Marcato (imprenditore attivo per anni nel mondo della discografia e del licensing) e Tiziano Scaffai, artista visuale e designer, e ripreso poi da Paradigma - Exponential Hub e Fòrema nell’ambito del bando regionale “INN Veneto”, dedicato a progetti di innovazione sociale.

“Uffa”

Uffa coinvolge bambini dai 4 agli 8 anni, insegnanti e genitori. Un team di professionisti presente nelle scuole lancia dei temi sui quali i bambini possono liberare la loro creatività pura. Immagini, tratti e colori espressi dalla mente innocente e libera dei più piccoli vengono poi artisticamente rielaborati: ne nascono pattern e textures che le aziende di moda e design possono utilizzare per le loro creazioni, abiti, borse, gadget che diventano in questo modo prodotti originali e fuori dagli schemi. Un’espressione fresca e spensierata che può aiutare a rinnovare l’immagine del made in Italy. Uffa è anche un brand simbolo di un nuovo modello imprenditoriale, sostenibile e ad impatto sociale positivo. L'intento è quello di valorizzare la creatività dei bambini con un beneficio condiviso tra imprese e società, creando vera innovazione sociale. Si crea anche un sistema di economia circolare, perché parte degli introiti delle aziende ritornano alle scuole sotto forma di donazioni per materiale didattico, informatico o libri.

Fòrema

Con una squadra composta da più di 60 professionisti, Fòrema - società di Assindustria Venetocentro - propone un’ampia gamma di servizi di formazione e consulenza che toccano tutti gli ambiti della gestione d’impresa: dall’organizzazione aziendale all’innovazione, dalla logistica alle competenze trasversali, dalla Lean alla sicurezza, dallo sviluppo del business ai più innovativi approcci di marketing. Ma anche con una serie di attività e opportunità dedicate ai giovani, ai talenti, alle persone che desiderano trovare un lavoro o riqualificarsi.