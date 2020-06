Un progetto gratuito per i giovani che vogliono avviare un'impresa: parte "Yes, I start Up"

È dedicata ai giovani che vogliono avviare un proprio progetto di impresa l’iniziativa “Yes, I start Up”, promossa da Upa Formazione, ente di Confartigianato Imprese Padova, realizzata in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e l’Ente Nazionale per il Microcredito.

“Yes, I start Up”

Il percorso, che partirà lunedì 3 luglio, si compone di due fasi: una prima fase teorico-pratica, della durata di 60 ore, che mira a formare figure professionali con competenze imprenditoriali e una seconda fase di progettazione, della durata di 20 ore, che prevede la consulenza e l’assistenza tecnica per la stesura del proprio piano di impresa e la formulazione del progetto finalizzato a richiedere i finanziamenti inclusi nel PON-Fondo Selfiemployment, che variano da un ammontare di 5mila Euro fino a 50mila. Per partecipare bisogna avere tra i 18 e i 29 anni, essere iscritti a Garanzia Giovani e non essere coinvolti in altri interventi del PON. Il corso sarà erogato in modalità FAD (formazione a distanza). C’è tempo fino a lunedì 22 giugno per aderire. Per informazioni: Upa Formazione, tel. 049 8206184.