Formazione d'avanguardia e iniziative solidali: il programma 2019 di Coldiretti Donne Impresa Padova

Perché il 30% dell'agricoltura padovana è "rosa": il direttivo di Coldiretti Donne Impresa Padova ha approvato il programma delle attività 2019. In primo piano la formazione, un viaggio studio e iniziative solidali.

«Spaccato imprenditoriale di tutto rispetto»

Le rappresentanti delle zone hanno sottolineato la connotazione sociale da dare al percorso sindacale femminile padovano, scegliendo di organizzare già a gennaio 2019 un evento importante per il sostegno della rigenerazione delle aree colpite dal maltempo. La realtà rosa di Coldiretti Padova è il 30% della base sociale e spicca per le molte esperienze creative: dall’allevamento di chiocciole al garden, dall’agrierboristeria alla fattoria didattica senza dimenticare le vocazioni classiche come la bieticoltura, l’orticoltura con esempi particolari come la pastorizia, l’elicicoltura o la coltivazione di lavanda. La presidente Valentina Galesso presenta il gruppo delle imprenditrici padovane di Coldiretti come «uno spaccato imprenditoriale di tutto rispetto che merita preparazione ma anche visibilità. La capacità comunicativa e organizzativa ci permette di procedere con nuovi strumenti on line per gli aggiornamenti che riguardano la professione di agricoltore, e ora puntiamo anche a dei momenti di aggregazione per crescere e dimostrare quel valore aggiunto che contraddistingue la nostra presenza in campagna. Pur mantenendo la nostra operatività provinciale, seguiremo le linee del coordinamento veneto portando il nostro contributo costruttivo».