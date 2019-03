Proroga al 22 giugno per la presentazione della dichiarazione Mud: tutte le info

E’ stata prorogata al 22 giugno prossimo la scadenza per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2018 (dati riferiti al 2017).

Chi riguarda

Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività interessate: imprese che producono rifiuti pericolosi, imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e/o artigianali, imprese che effettuano attività di raccolta e/o trasporto di rifiuti, chi svolge operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti. La dichiarazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica utilizzando la procedura ordinaria oppure quella semplificata (valida per non più di 7 rifiuti). Anche quest’anno è a disposizione delle ditte interessate il servizio offerto dall’Associazione per l’elaborazione del modello. E’ sufficiente contattare entro il 30 aprile l’Ufficio Assistenza Tecnica (tel. 049.8209822) per programmare gli appuntamenti. Le aziende dovranno dovranno presentarsi munite dei registri di carico e scarico e relativi formulari, della dichiarazione dell’anno precedente, del numero di iscrizione al R.E.A. e del codice ISTAT. L’Ufficio è inoltre a disposizione per la consulenza in merito alla corretta modalità di gestione dei rifiuti prodotti in azienda.