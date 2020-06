Raduzzi (M5S): «Emendamento al DL Rilancio per creare i PIR-O: una nuova forma di investimento a favore dello Stato»

I Piani Individuali di Risparmio sono stati introdotti nel 2017 per convogliare il notevole risparmio degli italiani in investimenti verso le PMI, questa modifica normativa introdurrebbe dei nuovi PIR con un vincolo all’investimento in titoli di Stato italiani.

«Il grande successo dei BTP Italia - spiega il deputato del Movimento 5 Stelle della Commissione Bilancio e Finanze alla Camera, Raphael Raduzzi - che in soli 3 giorni hanno raccolto oltre 14 miliardi, è un importante indicatore del fatto che le famiglie italiane vogliono investire in titoli di stato per via del bassissimo rischio e del rendimento sicuro. Per questo motivo, assieme agli operatori del settore che ringrazio, abbiamo pensato di presentare un emendamento al dl Rilancio per creare una nuova tipologia di PIR, finalizzato a sostenere i titoli di stato italiani.”

PIR-O

«I nuovi PIR-O avranno caratteristiche molto simili ai PIR già esistenti; il 70% dell’investimento è vincolato a titoli di Stato, di cui almeno il 30% a titoli con scadenze superiori a 10 anni. I vantaggi fiscali sugli utili derivanti dallo strumento, se detenuto fino a scadenza, sono gli stessi degli attuali PIR .Sicuramente – conclude Raduzzi - il mercato sarebbe interessato ad uno strumento del genere, che ha già raccolto l’attenzione del governo, e che quindi spero possa essere accolta positivamente”