1 milione di euro, il patrimonio immobiliare che Replace ha riqualificato e venduto nel 2019

Nel 2019, bilancio positivo per la società Replace: ha riqualificato e venduto un patrimonio di oltre 1 milione di euro, un intero palazzo con 12 appartamenti del 1960, restituendo finalmente un’importante somma di denaro ai proprietari, che da 4 anni non riuscivano a liberarsene.

Per vendere un immobile vecchio (magari ereditato) ci sono 4 aspetti da considerare: i costi, gli adempimenti legali, gli accordi con gli eredi, e il trasferimento della proprietà all’acquirente finale.

Se sei in questa situazione, in questo preciso istante sei seduto su una bomba a orologeria. Oggi vendere una casa ereditata, che ha 30 o 40 anni come la maggior parte delle abitazioni a Padova, è più difficile che mai. La situazione del mercato immobiliare è ancora un disastro, e ci sono diversi ostacoli, imprevisti ed errori che possono rallentare il processo di vendita o peggio, renderlo un inferno.

Per esempio, le trattative con gli acquirenti finali, che possono durare settimane o mesi, e finire in una bolla di sapone.

“Replace è l’anello mancante nel mercato immobiliare dell’usato, perché nel clima di instabilità economica di molte famiglie è molto forte il desiderio di comprare un’abitazione “definitiva”, che non abbia difetti strutturali e non comporti altre spese di ristrutturazione dopo il mutuo. Ma soprattutto, questa formula aiuta i proprietari a vendere la casa in tempi rapidi e senza svalutazioni sul prezzo”.

In generale la Riqualificazione Immobiliare cresce e piace. “Gli investimenti in riqualificazione sul patrimonio abitativo – ha commentato Mario Breglia, Presidente di Scenari Immobiliari – si confermano il motore del comparto edilizio, giungendo a rappresentare il 38 per cento del valore degli investimenti totali in costruzioni. Rispetto al 2007 il volume degli investimenti in manutenzione straordinaria è raddoppiato in termini reali, con oltre 46,5 miliardi di euro di fatturato nel 2016, che si traducono in 700mila abitazioni ristrutturate”.

In particolare la società Replace fondata da 2 giovani imprenditori padovani, Mattia Orfano e Alberto Ceoldo, si basa sulla formula Riqualificazione A Costo 0, che permette ai proprietari di vendere un immobile vecchio, velocemente e al più alto valore di mercato, evitando perdite di tempo e svalutazioni. La società investe nella ristrutturazione completa dell’immobile e si occupa della vendita, senza che il proprietario debba spendere 1 euro, e viene rimborsata dagli acquirenti finali che comprano il “ristrutturato chiavi in mano”.

