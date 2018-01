Responsabilità sociale e crescita aziendale: dalla Regione un progetto da 15 milioni

Illustrare come la responsabilità sociale d’impresa - e le scelte imprenditoriali che ne conseguono - migliori la competitività e l'ambiente delle aziende. É questo l'obiettivo della doppia ricerca condotta dalle università di Padova e Ca' Foscari di Venezia che sarà oggetto del meeting previsto in Fiera.

L'INCONTRO.

L'analisi è stata avviata nell'ambito del progetto biennale “Responsabilmente - Promuovere l’innovazione sociale e trasmettere l’etica” finanziato dalla Regione Veneto e rappresenterà il cuore del dibattito in programma giovedì 18 gennaio nel padiglione 14 della Fiera di Padova. L'incontro, dal titolo “Competizione, profitto, etica e responsabilità: le sfide per l'ecosistema imprenditoriale Veneto”, vedrà protagonisti Stefano Campostrini e Alberto Brugnoli di Ca’ Foscari, in città per raccontare come la responsabilità sociale d'impresa possa diventare un driver, ossia un fattore di crescita per il sistema delle aziende del Nordest, e per illustrare alcune concrete opportunità offerte alle imprese nel contesto del progetto. Apre i lavori l’assessore all’Istruzione alla Formazione e al Lavoro e Pari Opportunità del Veneto Elena Donazzan.

IMPRESA RESPONSABILE E CRESCITA: UN CIRCOLO VIRTUOSO.

“Responsabilmente - Promuovere l’innovazione sociale e trasmettere l’etica” è parte del programma Fse 2014-2020, dedicato all’impresa responsabile e finanziato dalla Regione con quindici milioni di euro, al fine di promuovere la responsabilità sociale d’impresa e misurarne l’impatto sulla competitività. In questo contesto, Ascom Padova ha finanziato alcune borse di ricerca per due progetti, condotti rispettivamente dall’Università di Padova e da Ca’ Foscari. I due atenei, intervistando 450 imprese locali, realizzeranno una mappa dei nuovi modelli di business prodotti dall'attenzione rivolta alla responsabilità sociale d’impresa. L'idea di fondo è chiara: quando le politiche responsabili impattano sul business, tali azioni tornano sul territorio come valore che si distribuisce e si moltiplica, ma anche come leva per la crescita dell’impresa stessa.

VANTAGGI PER LE IMPRESE E IL TERRITORIO.

"L’obiettivo di questa doppia ricerca è mettere in evidenza le connessioni virtuose fra responsabilità sociale d’impresa e competitività - spiega Marco Italiano, responsabile formazione di Ascom Padova -. Trasparenza e tutela del cliente, legalità, pari opportunità in azienda, misure di conciliazione vita-lavoro, welfare aziendale, scelte ecosostenibili sono percorsi che danno un doppio vantaggio. Da un lato differenziano l’offerta rispetto ai competitor e alzano il livello della qualità, dall’altro creano un ambiente di lavoro più sereno e produttivo, i cui vantaggi si estendono a tutta la comunità".