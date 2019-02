Federmoda Ascom Confommercio: Riccardo Capitanio confermato alla guida del sindacato

Riccardo Capitanio, 41 anni e titolare del Gruppo Capitanio srl con sede a Piove di Sacco, è stato confermato alla guida del gruppo che rappresenta le imprese del settore moda facenti capo ad Ascom Confcommercio Padova per il prossimo quinquennio. Ad affiancarlo in qualità di vicepresidente Claudio Lazzarini, della ditta Anteprima sas di Abano Terme. Membri del consiglio sono ora Silvano Ruffato, Antonio Calore, Stefano Lazzarini, Renzo Capitanio e Franco Pasqualetti.

Un bilancio sul settore

Il rinnovo cariche ha fatto seguito ad una disamina delle problematiche del settore, messo a dura prova dalla concorrenza dell’e-commerce, la cui strategia aggressiva di vendita può venir arginata solo puntando su un attento e quotidiano lavoro di fidelizzazione della clientela curando un servizio puntuale e attento. A tal proposito, in attesa della chiusura dei saldi ufficiali fissata al 28 di febbraio, Riccardo Capitanio ha osservato come «Nonostante la concorrenza spietata di Amazon, l’andamento dei saldi nel nostro settore, uno di quelli maggiormente esposti all’attacco del commercio elettronico, si conferma ancora una volta un’importante occasione per il nostro comparto, attirando una clientela che attende il periodo delle svendite ufficiali premiando la qualità e la professionalità dei commercianti più attenti ad offrire quel servizio e quelle attenzioni che l’e-commerce non è comunque in grado di garantire».