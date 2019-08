Ricetta crema caffè: 5 consigli per prepararla in modo facile e velocissimo

I veri amanti del caffè non rinunciano al loro caffè espresso per nessuna ragione al mondo. Anche quando il caldo estivo è soffocante e si vorrebbe lasciare lontano da sé qualsiasi alimento che non sia fresco, il caffè resta un rito irrinunciabile nonché il momento che segna l’inizio di una nuova giornata. In verità, in tutti i periodi dell’anno, e soprattutto in estate, esistono diversi modi di poter gustare il caffè anche in altri momenti della giornata, come a metà mattina, nel pomeriggio o anche di sera se siamo in buona compagnia e desideriamo una bevanda fresca e gustosa.

Sì, perché il caffè espresso può essere il vero principe di numerose ricette di dolci e bevande ottime soprattutto nel periodo estivo: crema di caffè, caffè freddo, mousse al caffè, caffè shakerato e svariate ricette di dolci al caffè. Basta inzuppare dei savoiardi nel caffè espresso e disporli in una pirofila alternando una buona dose di crema pasticcera, panna e scagliette di cioccolata fondente per dar vita ad un gustoso Tiramisù da leccarsi i baffi.

Ma vediamo invece come preparare una deliziosa crema al caffè in modo semplice e veloce. Se hai un robot da cucina come il Bimby potresti seguire la ricetta della crema al caffè fredda Bimby: https://www.ricette-bimby.com/cremino-crema-al-caffe-fredda-bimby/ oppure questa preparata con il Kenwood: https://www.kenwoodclub.it/ricetta/crema-al-caffe. Se non hai un robot da cucina ti sveliamo il procedimento per preparare una buonissima crema al caffè in pochi passaggi.



La ricetta della crema caffè prevede solo 3 ingredienti: zucchero, panna vegetale e ovviamente caffè. Sarà proprio la miscela di caffè utilizzata a dare un sapore più forte o più morbido alla vostra crema. In commercio esiste una grande varietà di miscele di caffè semplici da trovare e anche da preparare, soprattutto se si utilizza una macchina da caffè a cialde o a capsule.

Per la ricetta che vi daremo, abbiamo utilizzato le capsule compatibili Bialetti: si acquistano in negozio, ma sono disponibili anche on line sul sito: www.breakshop.net ed hanno una qualità eccellente ad un prezzo molto accessibile. Le capsule compatibili Bialetti sono disponibili in due tipologie: IlBialè Miscela Intenso, un caffè dall’aroma deciso e persistente e ilBialè Miscela Cremoso, un caffè dal gusto profondo e vellutato. Per la ricetta della crema al caffè abbiamo scelto la miscela Blu Cremoso che ricorda l'aroma delle Capsule Bialetti Napoli la cui dolcezza risulta perfetta per la nostra preparazione.



Ecco il procedimento per preparare la crema caffè: prepara 4 tazzine di caffè espresso con le capsule compatibili Bialetti IlBialè Cremoso, versateli in una ciotola e aggiungete 50 grammi di zucchero mescolando fino a completo scioglimento. Mentre il caffè si raffredda occorre preparare una panna semi montata: versa 300gr di panna liquida fresca in una ciotola ben fredda e montala con le fruste fino a che comincia ad addensarsi, aggiungi il caffè zuccherato e continua a mescolare con le fruste finché il composto diventa completamente montato. Copri la ciotola con una pellicola e fai raffreddare almeno un’ora in frigo prima di servirla.



E’ molto facile, vero? Per un risultato garantito non dimenticare i nostri 5 consigli per preparare un’ottima crema di caffè:

1. scegli una miscela di caffè morbida come quella delle capsule compatibili Bialetti cremoso

2. lascia raffreddare molto bene il caffè prima di incorporarlo alla panna

3. prima di montare la panna, riponi in frigo sia la panna che la ciotola in cui la verserai

4. Conserva la crema massimo un giorno in frigorifero, meglio non congelarla

5. Arricchisci ogni tazzina di crema al caffè con una spolverata di cacao amaro, cannella oppure chicchi di caffè coperti con cioccolato fondente.