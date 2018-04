Ridurre i consumi e spendere meno rendendo una casa eco-friendly

Limitare i consumi di energia, acqua e gas e, di conseguenza, spendere meno. Tutto questo, in altre parole, significa rendere la propria casa “eco-friendly”, rispettando il pianeta e contribuendo a ridurre l’inquinamento ambientale. Nonostante sia nella classifica delle città più inquinate d’Italia anche chi cerca casa a Padova, può sperare di rendere la propria casa eco-friendly e beneficiare di una casa più “verde” oltre che alleggerire il portafogli.

Mini guida per una casa eco-friendly

Immobiliare.it ha elaborato una piccola guida per migliorare l’efficienza della casa e renderla amica dell’ambiente. Il primo passo? Fare attenzione all’acqua, scegliendo ad esempio rubinetti a basso flusso sia per i lavandini che per le docce. In questo modo si possono ridurre i consumi relativi all’acqua. Per quanto riguarda l’energia, va tenuto presente che quasi il 50% del consumo energetico di una casa è destinato al riscaldamento e al raffreddamento. Per questo è importante installare un termostato digitale di ultima generazione, che aiuta a contenere lo spreco di energia elettrica e può essere gestito a distanza anche tramite smartphone o tablet.

Per la luce scegliete i Led, che hanno costi iniziali leggermente più alti ma che vi faranno risparmiare energia oltre a durare più a lungo rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza. Attenzione, inoltre, quando fate le pulizie: cercate di usare sostanze naturali come aceto, acido citrico da agrumi e bicarbonato di sodio, che rappresentano una valida alternativa ai prodotti industriali contenenti sostanze chimiche che inquinano gli scarichi. Infine, per avere una casa il più possibile efficiente e che quindi sprechi meno energia, occorre investire nell’isolamento termico. Può bastare una buona coibentazione che aiuti a mantenere ottimale la temperatura del vostro appartamento.