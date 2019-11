Etra, Alberto Pierobon rinuncia all'incarico di direttore generale: le motivazioni

Riceviamo da Etra Spa e pubblichiamo:

"La società Etra spa ha ricevuto oggi (lunedì 4 novembre, ndr) una comunicazione ufficiale da parte di Alberto Pierobon, designato lo scorso 24 settembre come direttore generale della multiutility. Nella sua missiva Pierobon, dopo un’accurata riflessione, ha affermato di dover rifiutare con rammarico il compito affidatogli dall’ente pubblico. «Mi onoro della vostra prestigiosa proposta di incarico di direttore generale - scrive Pierobon - tuttavia sono sopraggiunti motivi personali e familiari che non mi consentirebbero di svolgere pienamente, come sono solito fare, l’incarico. Serietà e responsabilità mi inducono quindi a rinunciare ringraziando dell’opportunità e della considerazione, ricambio con stima». Etra e la società Spencer Stuart, nell'ambito della selezione precedentemente avviata, provvederanno ad individuare nel più breve tempo possibile un nuovo profilo da proporre alla governance".