Da Padova al Veneto, ancora: Roberto Boschetto confermato vicepresidente regionale di Confartigianato

Il bis è servito: Roberto Boschetto è stato confermato vicepresidente vicario di Confartigianato del Veneto dall'assemblea dell'associazione e continuerà così ad affiancare il presidente regionale Agostino Bonomo fino al 2022.

La nomina

Cinquantasette anni, titolare della Boschetto & Boschetto di Rubano, azienda operante nel settore edilizio (produzione e posa di lavorazioni in gesso e cartongesso), Boschetto è il numero uno di Confartigianato Padova e ha all’attivo una lunga esperienza associativa. Risulta chiaro l’obiettivo del mandato: «Per far sentire le ragioni dell’artigianato - spiega Boschetto - bisogna andare oltre i confini territoriali, come del resto abbiamo dimostrato attraverso il nostro determinante ruolo nel corso della manifestazione nazionale Quelli del sì, che si è tenuta a Milano il 13 dicembre scorso. Ora dobbiamo proseguire in questa direzione, in piena sintonia con la strategia associativa del presidente Bonomo».

55mila artigiani in Veneto

Confartigianato è l’associazione imprenditoriale regionale maggiormente rappresentativa nel territorio veneto, alla quale aderiscono, tramite sette associazioni provinciali, oltre 55mila imprenditori artigiani. Spiega Agostino Bonomo: «Ripartiamo affrontando di petto i temi con nuovo slancio consapevoli che abbiamo il compito di offrire alle nostre imprese un contesto complessivo favorevole sotto tutti gli aspetti: fiscale, del lavoro, dell’innovazione e ricerca ma anche sociale ed infrastrutturale. Alla politica invece ci rivolgiamo come stimolatori di temi da affrontare e risolvere perché non è più possibile che il “Paese” si fermi periodicamente su un solo problema. Chiediamo un periodo di stabilità e crescita che ci permetta di lavorare e concentraci sulle nostre imprese e lavoratori».