Ottima partenza per i saldi estivi: «6% di crescita rispetto all’anno scorso»

Se lo aspettavano ed è ciò che sta avvenendo: ottima partenza per i saldi estivi a Padova e provincia.

Più 6%

Ad annunciarlo è il presidente di Federmoda Confcommercio Ascom Padova, Riccardo Capitanio, che ha raccolto i dati dei negozi campione distribuiti in provincia (oltre a Padova ci sono Cittadella, Camposampiero e Piazzola sul Brenta nell’Alta; quindi Abano per le terme, Piove di Sacco per l’area che guarda al mare e poi Conselve, Monselice, Este e Montagnana per la Bassa) e praticamente da tutti arrivano segnali incoraggianti: «L’avvio dei saldi, dopo un aprile-maggio da incubo per il comparto abbigliamento-calzature, sembra abbia imboccato il sentiero giusto. Le vendite delle prime tre ore, un po’ in tutta la provincia di Padova, si attestano intorno ad un 6% di crescita rispetto all’anno scorso per cui direi che la nostra previsione su una spesa media per famiglia intorno ai 270 euro dovrebbe trovare conferme nei giorni a venire. Questo conferma che i saldi restano appetibili per i consumatori e anche per i negozi che finalmente possono disporre di un po’ di liquidità per far fronte alle scadenze». Con tanto di preferenze: «Al di là degli acquisti per così dire “balneari” - conclude il presidente di Federmoda Ascom Confcommercio Padova – stiamo riscontrando buone sensazioni sulle vendite dei capi spalla, dei vestiti da donna, delle giacche e anche dei completi da uomo».