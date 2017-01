Saldi invernali 2017: primo sabato di saldi concluso bene a Padova e provincia

Sono passati tre giorni dall'avvio dei saldi invernali. Il primo giorno non aveva registrato una grande affluenza, ma dopo un giovedì sufficiente ed un venerdì discreto il primo sabato di saldi si chiude abbastanza bene.

BUON SEGNO. "I primi segnali che arrivano dai commercianti danno un andamento a macchia di leopardo"- dichiara il presidente di Confesercenti Nicola Rossi - "da un lato abbiamo negozi del centro storico, delle gallerie commerciali e medie strutture isolate che ci segnalano un avvio abbastanza positivo con code e buon afflusso di clientela. Dall altro, segnali con segno meno arrivano da alcuni centri storici della provincia , dai negozi dei quartieri e delle vie a ridosso del centro storico di Padova o nei piccoli comuni della provincia. In questi ultimi il segnale è nettamente positivo. Per quanto riguarda i prodotti i segnali positivi arrivano dai negozi di tendenza, abbigliamento giovane, intimo, senza grandi entusiasmi calzature, pelletterie e capi spalla".

GIUSTA DIREZIONE. "Sono segnali che vanno colti nella giusta direzione"- continua Rossi - "dopo un Natale in cui l'abbigliamento ha segnato il passo mentre durante il 2016 segnali positivi c'erano stati (+3/5%) nei primi nove mesi, viene riaffermata l'attenzione dei consumatori verso le vendite promozionali. Con questi primi dati si conferma come i consumatori rallentino gli acquisti a Natale in attesa dei Saldi. Sono dati che devono farci riflettere e che ci invitano ad intervenire in modo innovativo per dare risposte piu funzionali ai consumatori".