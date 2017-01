Primo giorno di saldi invernali: "Nessun assalto ai negozi ma l'affluenza è in crescita"

Giovedì è stato un primo giorno di saldi senza nessun assalto ai negozi. Questa è stata la prima valutazione della Confcommercio del Veneto, che, assieme alla Federazione moda Italia, sta monitorando la situazione nei centri storici della regione.

NESSUNA CODA. Anche se non ci sono state code, sono state molte le persone che nel primo giorno degli sconti d'inverno sono entrare nei negozi di abbigliamento a caccia di occasioni. "È comunque ancora troppo presto per azzardare stime - afferma il presidente regionale di Confcommercio, Massimo Zanon - diciamo che siamo cautamente ottimisti guardando al prossimo weekend, quando i consumatori avranno più tempo libero per fare acquisti. Solo fra due settimane, a metà gennaio, avremo un quadro più chiaro". I dati del centro studi di Confcommercio, infatti, hanno previsto che 6 italiani su 10 faranno acquisti in questo periodo.