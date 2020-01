Saldi invernali al via anche a Padova: le cinque regole d'oro per il corretto acquisto degli articoli

Più o meno 370 euro a famiglia, con una leggera flessione rispetto al pari periodo dell’anno scorso: è questo l’impatto sui saldi - in programma da sabato 4 gennaio - che prevedono negli uffici dell’Ascom Confcommercio di Padova.

"Saldi sostenibili"

Ma al di là del giro d’affari, sono le motivazioni che stanno alla base degli acquisti quelle che sembrano attirare maggiormente l’attenzione in avvio di 2020. Sottolinea Riccardo Capitanio, presidente di Federmoda Ascom Confcommercio Padova: «Ai consumatori, sempre più orientati ad usufruire del web per i propri acquisti, offriamo la possibilità di avviare un percorso virtuoso verso "saldi sostenibili" dal punto di vista non solo socio-economico, ma anche ambientale. Comprare nei negozi di vicinato, quelli che sono l’anima dei nostri centri urbani, significa toccare con mano la qualità, provare e trovare le taglie e le misure giuste, il tutto comodamente "sotto casa". Ma significa anche limitare il traffico caotico dei furgoni che consegnano pacchi con imballaggi che poi dovranno essere smaltiti». Aggiunge Patrizio Bertin, presidente di Ascom Confcommercio Padova: «Comprare nei negozi è certamente più sostenibile dal punto di vista ambientale, e non sottovaluterei anche l’aspetto relazionale».

Cinque regole d'oro

A margine delle valutazioni l’Ascom ricorda alcuni principi base per il corretto acquisto degli articoli in saldo.