Saldi invernali a Padova e provincia: dal 5 gennaio fino al 28 febbraio 2017

Il giorno prima dell'Epifania, inizieranno i tanto attesi saldi invernali. Dal 5 gennaio al 28 febbraio, dunque, si potranno trovare capi scontati nei negozi di Padova e provincia.

A CACCIA DI OCCASIONI. Come ogni anno, i saldi di fine stagione rappresentano il momento ideale per comprare cose che, a prezzo pieno, non ci si può permettere. L'inverno è ancora lungo e acquistare un bel cappotto nuovo o un paio di stivali caldi non peserà troppo sul portafoglio.