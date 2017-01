Saldi invernali al via, le previsioni: la spesa a persona sarà di 140 euro, a famiglia di 350

Il giorno prima dell'Epifania, inizieranno i tanto attesi saldi invernali. Dal 5 gennaio al 28 febbraio, dunque, si potranno trovare capi scontati nei negozi di Padova e provincia. Secondo le stime della Federazione Moda Italia di Confcommercio Veneto e del Centro Studi della Confederazione, alla fine della stagione degli sconti, ogni persona avrà speso in media 140 euro, ogni famiglia 350.

"IN LINEA CON LO SCORSO ANNO". "Se stiamo lentamente risalendo la china - dichiara il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon - la strada verso l'uscita dalla crisi è ancora lunga. Non ci facciamo illusioni, ma cerchiamo di essere cautamente ottimisti: i saldi saranno sostanzialmente in linea con l'andamento dell'anno scorso".