Saldi al via tra consigli utili e statistiche: ma quale sarà la merce più comprata?

Per pura coincidenza l’avvio dei saldi invernali 2018 coinciderà con l’entrata in vigore della norma che disciplina l’etichettatura tessile e delle calzature.

LA NORMA



“Un notevole passo avanti – commenta Riccardo Capitanio, presidente di Federmoda Ascom Confcommercio Padova – perché dopo anni di gravose responsabilità e pesanti sanzioni attribuite sostanzialmente ai soli commercianti a causa di etichette non corrette, finalmente la responsabilità ricade su chi effettivamente etichetta. Cosa avveniva invece fino a ieri? “Il commerciante – continua Capitanio - in quanto obbligato principale, tra l'altro molto spesso messo all’angolo da clausole che gli negano ogni diritto di rivalsa nei confronti dei fornitori, doveva rispondere di omissioni o negligenze di operatori terzi fossero essi produttori o importatori. Adesso finalmente viene fatta un po’ di chiarezza. Quella chiarezza sulla quale da tempo insiste l’Ascom che nei giorni scorsi ha ricordato le “5 regole d’oro” per un saldo di qualità e che oggi, sulla scorta dei dati di un’indagine effettuata da Confcommercio che individua nel nostro territorio l’area del Paese dove si spenderà un po’ di più, individua anche cosa si comprerà da domani nei circa 2 mila esercizi (fissi e ambulanti) della provincia di Padova.

MERCE PIU' VENDUTA



“Se diciamo – continua Capitanio - che si compreranno prevalentemente capi di abbigliamento (lo farà il 93,7% con un aumento di oltre un punto e mezzo percentuale rispetto allo scorso anno) non diciamo una straordinaria novità, così come se viene individuato nelle calzature (per il 77,1%) l’altro macrosettore, siamo perfettamente nella norma”.Si compreranno poi, entrambi in aumento, accessori (sciarpe e guanti per il 35,1%) e biancheria intima (29,0%). “Ciò che maggiormente ci conforta – aggiunge il presidente di Federmoda Ascom Padova – è che i consumatori daranno molta importanza alla “qualità”, sebbene il fattore prezzo influisca sempre sull’acquisto di un determinato prodotto”. C’è insomma ottimismo alla vigilia dei saldi che interesseranno il 61,4% dei consumatori, un dato superiore a quello dello scorso anno (58,5%), nettamente in aumento rispetto al fondo toccato nel 2015 quando la percentuale non superò il 51% ma ancora distante dal picco di gennaio 2011 quando ben il 71,8% acquistò articoli in saldo. Nonostante questo le preoccupazioni non mancano e si chiamano chiusura dei negozi, avanzata dell’e-commerce, ma anche diffusa incapacità di rinnovare la propria offerta di vendita.

I DATI



“I dati – continua Capitanio – in questo caso ci sono di grande aiuto per la comprensione del problema e ci dicono che dal 2011 al 2016 il sistema moda (abbigliamento e calzature) è passato, in provincia di Padova, da 2122 esercizi a 1992 con un saldo netto negativo di 130 unità che corrispondono ad oltre il 6%, rappresentato, in massima parte, da aziende presenti da tempo sul mercato ma, per l’appunto, in difficoltà di fronte al nuovo che avanza”. Da qui la necessità di voltare pagina e Federmoda lo ha fatto lanciando il progetto iNovaRetail Small, una piattaforma che rende accessibili anche alle piccole aziende di Federmoda tecnologie e strumenti di marketing finora

appannaggio solo dei big del settore, soprattutto a causa dei costi elevati. Un progetto che ha già ricevuto due premi per il suo alto grado di innovazione sia da Confcommercio che da Smau e che dopo sei mesi di sperimentazione che ne ha dimostrato la validità, si appresta ora ad essere proposto su tutto il territorio nazionale. “E Padova – conclude Capitanio – tra febbraio e marzo, sarà una delle prime tappe del road show che Federmoda farà in Italia per diffondere un’idea sulla quale crediamo molto”.