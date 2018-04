Sattin confermato alla vicepresidenza Fiva: "Ecco perchè sono stato rieletto"

Ilario Sattin, vicepresidente Ascom, presidente degli ambulanti padovani e presidente regionale di categoria è stato confermato nella carica di vicepresidente nazionale della Fiva Confcommercio, l’organizzazione che rappresenta i commercianti su area pubblica. Sattin è stato eletto nel corso dell’assemblea svoltasi a Roma e nel corso della quale sono stati ribaditi gli obiettivi del sindacato che rappresenta buona parte dei circa 200 mila ambulanti operanti sul territorio nazionale, 2525 dei quali (dati al 31 dicembre scorso) con sede in provincia di Padova, dei quali 1000 (curioso il conto tondo) nel comparto abbigliamento e calzature.

"Perchè sono stato rieletto"

“Nei riguardi della mia persona – ha detto Sattin al rientro dalla capitale – più che i meriti miei si è riversato l’apprezzamento per il buon lavoro svolto a Padova dalla nostra categoria e dall’Ascom che la rappresenta”. In effetti, Padova, nel corso di questi anni, forte anche dei 121 mercati che settimanalmente si svolgono in provincia, ha rappresentato la punta di diamante di una tutela sindacale che si è espressa, a più riprese, per un accoglimento senza traumi della direttiva Bolkestien, contro l’abusivismo e la contraffazione, per la sicurezza dei mercati e, nelle ultime settimane, contro l’improvvida scelta del governo di procrastinare alla fine del 2019 un rinnovo delle licenze concordato coi comuni che avrebbe consentito agli operatori dodici anni di serenità a fronte di un rinvio che non incide e, soprattutto, lascia inalterate tutte le problematiche connesse alla Bolkestein”