Misurazione della temperatura e presenza della mascherina: un dispositivo utile per contrastare il virus

"Volevamo segnalare l'impegno e l'inventiva che ci stanno mettendo le aziende del veneto nel creare prodotti per contrastare la lotta al virus e diversificare così il business per accelerare la ripresa delle pmi in tutta sicurezza.

L'unione fa la forza

L'azienda Virtualjuice che opera nel campo della tecnologia e dell'ITC assieme all'azienda Pincerato Engineering che opera come carpenteria metallica ad alta tecnologia hanno unito le loro forze e hanno creato due prodotti per gestire in sicurezza l'ingresso delle persone nelle aziende e negli esercizi commerciali.

La misurazione della temperatura e presenza della mascherina

Un dispositivo tecnologico che misura senza contatto la temperatura in meno di 2 secondi, verifica la presenza della mascherina e da l'ok. Un dispositivo più completo con le stesse funzionalità ma che può essere integrato al rilevatore presenze e con un tornello per impedire l'accesso alle persone non conformi."