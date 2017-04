Sciopero nazionale casellanti: rischio bollino nero su tutta le rete autostradale

Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Sla hanno indetto una giornata di sciopero contro i gestori che non rispettano l'obbligo, imposto dal Ministero, di lasciare almeno un addetto a presidiare ogni uscita autostradale, anche in quelle automatiche. La mobilitazione avrà inizio alle 22 di lunedì sino alla stessa ora di martedì. Lo sciopero potrebbe creare disagi agli automobilisti in transito su tutta le rete autostradale.

CASELLANTI. Autostrade per l’Italia informa che durante lo sciopero i varchi con pagamento solo manuale potranno essere chiusi per l’assenza degli esattori mentre rimarranno regolarmente aperti i varchi con cassa automatica e quelli riservati ai clienti Telepass. Saranno comunque garantiti i servizi di assistenza al cliente, con la presenza di personale della Viabilità di Autostrade per l'Italia e il funzionamento degli impianti per il pagamento del pedaggio che, si ricorda, è dovuto per legge.

INFO. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità saranno diramati tramite: i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24 e su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del Digitale Terrestre); sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Appleý; su Sky TG24 HD ; sul sito autostrade.it; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.