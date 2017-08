Sciopero dei vigli del fuoco il 16 settembre: braccia incrociate per tutta la giornata

Sciopero dei pompieri il prossimo 16 settembre, dopo quello con una grande adesione dello scorso 22 luglio. A proclamarlo l’unione sindacale di base dei vigli del fuoco. La spiegazione delle motivazioni che porteranno a incrociare le braccia in un comunicato.

IL PERCHE’ DELLO SCIOPERO.

L’unione sindacale di base dei vigili del fuoco, non avendo avuto riscontro in merito alla proclamazione dello stato di agitazione presso il comando di Padova con nota dell' 11 agosto, preso atto del disinteresse degli organi preposti a convocare la scrivente per l' obbligatorio tentativo di conciliazione, riteniamo il tentativo comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 5, comma 6, (accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di Sciopero) e con la presente si proclama lo sciopero provinciale della categoria Vigili del Fuoco di Padova per il giorno 16 settembre p.v.

LE MODALITA’ DELLO SCIOPERO.

Si chiede inoltre alla commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali di valutare l'ipotesi di intervento in merito a questo lassismo Si comunica, altresì, ed informa chi di competenza in indirizzo sulle modalità/articolazioni di adesione per tali giornate, salvo le limitazioni previste come previsto da specifico accordo, delle componenti operative e amministrative del cnvvf (porti, aeroporti, comandi, direzioni ed uffici centrali). La modalità dello sciopero nelle giornate indicate sarà: personale turnista dalle ore 09.00 alle ore 13.00, personale giornaliero o amministrativo (tutta la giornata).