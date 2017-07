Sciopero dei vigili del fuoco: sabato 22 luglio incroceranno le braccia dalle 9 alle 13

Sabato 22 luglio l’unione sindacale di base ha indetto lo sciopero dei vigili del fuoco di Padova. L’agitazione si svolgerà dalle ore 9.00 alle 13.00 ma verrà garantito il servizio di emergenza.

TRENTA OPERATORI. “Con questo trend si rischia di non assicurare uno standard di soccorso adeguato e di mettere a repentaglio la sicurezza degli operatori a causa dei continui tagli- si legge nel comunicato- poco più di 30 operatori garantiscono la copertura in tutta la provincia di Padova, che conta quasi 1.000.000 di abitanti. Servono più uomini e mezzi, oltre che uno stipendio dignitoso. Lo sciopero è ormai l’unica risposta che può ricevere la politica e l’amministrazione, complici dello smantellamento del corpo più amato dal paese.

I PROBLEMI. “La situazione già precaria precipita nella solita gestione del pompiere sempre in divisa, straordinari a 7 euro all’ora con lavoratori ultracinquantenni sempre pronti al soccorso, non solo per il loro attaccamento al lavoro, ma per un salario vergognoso di circa 1300 euro al mese, una pensione a oltre 60 anni, la mancanza di assicurazione sanitaria, il riconoscimento mai approvato di categoria usurante adeguando lo stipendio rapportato ai rischi e alla nostra specificità lavorativa.

I CITTADINI. In questo scenario chi è rimetterci? I cittadini, stretti nella morsa di uno stato sociale assente dove i lavoratori subiscono le scelte scellerate della politica; importante è comprendere che il disegno è chiaro perché dietro lo smantellamento del pubblico impiego si cela la svendita dei servizi. Il coordinamento provinciale Usb Vigili del Fuoco Padova.