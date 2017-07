Sciopero dei vigili del fuoco a Padova:"La misura è colma", adesioni del 97%

Adesione pressoché totale del personale in servizio sabato al Comando di Padova allo sciopero indetto dall'Unione sindacale di base: "dimostrazione lampante che la misura è colma" spiegano in una nota i referenti sindacali che richiedono a gran voce: "Un rilancio del soccorso e degli stessi operatori, continuamente silurati da tagli che pregiudicano l’operatività".

LIVELLO PREOCCUPANTE. "Negli anni abbiamo assistito ad un progressivo impoverimento del soccorso tecnico urgente - spiegano in una nota - nonostante ciò i vigili del fuoco hanno sempre risposto con professionalità e senso del dovere. Ora però si è giunti ad un livello preoccupante e si rischia di portare soccorso in troppo pochi e con ritardi non ammissibili".

RICHIESTE. "Padova e provincia conta quasi un milione di abitanti e necessita di almeno altri 40 operatori. - sottolineano - Con l’apertura del distaccamento di Abano Terme non sono arrivate ulteriori risorse in termini di uomini e mezzi e di questo passo la chiusura, sebbene temporanea, non è più un miraggio. Noi vigili del fuoco abbiamo bisogno di: rinnovo del contratto fermo da 9 anni per uno stipendio dignitoso rapportato ai rischi; rinnovamento del parco automezzi e delle attrezzature; l’aumento della dotazione organica complessiva per garantire un soccorso adeguato e in sicurezza per gli operatori; il riconoscimento della categoria usurante e la garanzia della copertura Inail in caso di infortuni; la realizzazione di un progetto di protezione civile che veda realmente il corpo nazionale come componente fondamentale e una riforma pensionistica che porti ad uno svecchiamento del C.N.VV.F."